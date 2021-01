Indígenas amazónicos denuncian trato desigual en la aplicación de la vacuna

En la imagen, el coordinador general de la Coica, José Gregorio Díaz Mirabal, del pueblo Wakuenai Kurripaco de Venezuela. EFE/José Jácome/Archivo

Lima, 26 ene (EFE).- La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) denunció que los Gobiernos de la región tienen políticas discriminatorias e inequitativas en la distribución de las vacunas contra la covid-19, una pandemia que ha dejado más de 1,7 millones de casos entre los pueblos nativos.

El coordinador general de la Coica, José Gregorio Díaz Mirabal, del pueblo Wakuenai Kurripaco de Venezuela, afirmó este martes que "los Gobiernos de la región le han fallado a todos los habitantes de la Amazonía, tanto a los pueblos indígenas como el resto de quienes viven en la cuenca".

"Más de 1.775.000 casos y más de 42.000 muertes hablan de la magnitud de la ineptitud y del desinterés de nuestros gobernantes" con los pueblos indígenas, anotó Díaz Mirabal en una rueda de prensa virtual sobre la segunda ola de contagios y la discriminación sanitaria.

LOS MÁS VULNERABLES

Solo en Brasil se han registrado más de 30.000 casos en 140 naciones indígenas, más de 730 casos sospechosos y casi 750 muertes en 107 naciones indígenas en la Amazonía legal desde 2020, de acuerdo con datos oficiales y de las organizaciones indígenas de base citadas por Díaz Mirabal.

"El avance de la nueva ola del covid-19, ahora exacerbada por la aparición de la variante brasileña, afecta a los más vulnerables, y desnuda las tragedias que afectan a nuestros pueblos: la desigualdad social, la pobreza, la marginación y la ausencia de los estados nacionales", agregó el coordinador de Coica.

El representante de las comunidades amazónicas remarcó que, hasta el momento, la distribución de la vacuna sigue reflejando la discriminación contra ellos pues sólo se ha aplicado en "0,0000001 %, es decir, nada".

CAMPAÑA PARA REUNIR FONDOS

En vista a la inacción de los Gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela, la Coica ha lanzado nuevamente una campaña para reunir más fondos, mediante el Fondo de Emergencia de la Amazonía, que ha desembolsado más de 2,7 millones de dólares.

"Necesitamos más fondos, y los necesitamos ahora. En la cumbre (climática) 'One Planet' en París muchos países han expresado que quieren comprometerse para solucionar la crisis de la biodiversidad. Si es así, entonces tienen que ayudar a los pueblos indígenas, los primeros en responder por la salud del planeta", manifestó.

Díaz Mirabal envió la misma solicitud a los asistentes al Foro (Económico Mundial) de Davos, que este año debatirá sobre un "gran reinicio" para proteger a la naturaleza, pero está "ignorando el hecho de que en estos mismos momentos, más de 400 naciones indígenas están en la primera línea de frente defendiendo los ecosistemas a pesar de la total ausencia de la ley y el orden".

En opinión del dirigente amazónico, los Estados de la región no han cumplido con cuidar a sus pueblos en 2020 "y todavía no lo están haciendo".

"Pero todavía están a tiempo de evitar una catástrofe humanitaria y cultural", enfatizó.