Fútbol/Copa.- (Previa) Sevilla y Valencia pugnan por un lugar en cuartos y el Almería busca sorprender a Osasuna

Sevilla y Valencia aparcan este miércoles en el Ramón Sánchez-Pizjuán (19.00 horas) sus objetivos dispares en LaLiga Santander en busca de un billete para los cuartos de final de la Copa del Rey, en unos octavos a partido único en los que Osasuna tratará de no ser sorprendido por uno de los tres Segundas que todavía siguen en la competición, el Almería (21.00 horas).



Algo más de un mes después de su enfrentamiento liguero, en el que los de Julen Lopetegui se impusieron en Mestalla con un solitario tanto de Suso, nervionenses y valencianos volverán a verse las caras en un duelo de alto voltaje en los últimos años.



En la mente de la afición andaluza todavía resuena el eco de la famosa semifinal de la Europa League de 2014, en la que un gol de Mbia en el minuto 94 daba la clasificación para la final a los de Unai Emery ante su exequipo. El cuadro 'che', por su parte, quiere agarrarse al último precedente copero entre ambos, también en octavos de la campaña 2011-12, cuando consiguieron el pase.



El cuadro local, que en la anterior ronda necesitó una prórroga para deshacerse del Leganés (0-1), marcha cuarto en competición liguera tras enlazar dos victorias ante Alavés (1-2) y Cádiz (3-0), y quieren seguir de dulce en el torneo del 'KO'. Menos alegrías hay entre los de Javi Gracia, que tras su derrota en el Wanda Metropolitano (3-1) manejan solo dos puntos de renta sobre la zona de descenso, por lo que buscarán confianza en Copa, donde anteriormente eliminaron al Alcorcón (0-2).



Mientras espera la llegada del 'Papu' Gómez, Lopetegui no podrá contar con los lesionados Óscar Rodríguez y Escudero -que volvió este martes a entrenar con el grupo después de dos meses fuera- ni con Diego Carlos, positivo por coronavirus, pero sí con Fernando, que acabó con mareos el duelo ante los gaditanos, y con el recuperado Vaclik.



El Valencia deberá suplir las ausencias de Correia, Diakhaby y Cillessen, así como la de un contagiado por COVID-19 no desvelado por el club. Lo más probable es que ambos técnicos decidan dar descanso a algunos de sus titulares habituales.



EL ALMERÍA BUSCA LA SORPRESA ANTE OSASUNA



En el Juegos Mediterráneos, Osasuna tratará de seguir ante el Almería con su progresión ascendente, que le permitió abandonar las posiciones de descenso en el campeonato doméstico, y continuar adelante en un torneo donde viene de eliminar al Espanyol (0-2).



El equipo de Jagoba Arrasate ha revivido en LaLiga gracias al empate ante el Valencia (1-1) y, sobre todo, a la última victoria ante el Granada (3-1), con la que alcanzó la zona de salvación con un punto más que el primero de los de la quema, el Deportivo Alavés.



Precisamente, los 'babazorros' fueron la sorpresiva víctima de su rival de este miércoles, que doblegó sin oposición (5-0) a los de Abelardo para convertirse en uno de los tres únicos equipos de LaLiga SmartBank en los octavos. En liga, los de José Gomes son terceros a solo tres unidades de los puestos de ascenso directo.



Los 'rojillos' acudirán a la cita con bajas importantes como las de Ante Budimir, autor de dos goles el pasado domingo, y Jony Rodríguez, que merman su potencial ofensivo, y que se unen a las de Brasanac, Chimy Ávila, Rubén Martínez y Aridane Hernández, mientras que el conjunto almeriense contará previsiblemente con todos sus efectivos para afrontar un duelo donde se esperan goles, después de que ambos contendientes hayan anotado 11 goles cada uno para llegar a los octavos.



--PROGRAMA DEL MIÉRCOLES DE LA COPA DEL REY.



Sevilla - Valencia. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 19.00 horas.



Rayo Vallecano - Barcelona. Cuadra Fernández (C.Balear) 21.00 horas.



Almería - Osasuna. Jaime Latre (C.Aragonés) 21.00 horas.