Exhibición y 'manita' del City para volver al liderato

EFE/EPA/Laurence Griffiths

Londres, 26 ene (EFE).- El Manchester City se exhibió contra el West Bromwich Albion (0-5) y dormirá líder de la Premier League con un punto de ventaja respecto al Manchester United.

Los Sky Blues completaron uno de los mejores partidos de la temporada para pasar por encima de un West Brom que es más que claro candidato a descender esta temporada.

En una actuación coral y en la que a Pep Guardiola no le hizo falta un 'nueve' desde el inicio -Sergio Agüero dio positivo en la COVID-, el City arrolló a su rival con una primera parte estratosférica comandada por un gran Ilkay Gundogan.

El alemán abrió el marcador con un disparo con la zurda e hizo el tercero regateando dentro del área y ajustando el balón a un palo.

Antes, Joao Cancelo hizo el gol polémico de la noche, puesto que en la jugada se señaló fuera de juego, pero la juez de línea levantó la bandera y algunos futbolistas del West Brom se quedaron parados.

Eso no evitó que Cancelo pusiera la pelota en una escuadra, el árbitro mandó revisar la jugada, el VAR detectó que no había posición antirreglamentaria y el gol subió al marcador.

Para cerrar la perfecta primera parte, Ryad Mahrez hizo un golazo "a lo Robben" y dejó el choque más que sentenciado.

Ya en los segundos 45 minutos, Raheem Sterling se unió a la fiesta cerrando una goleada que prolonga el buen momento de un City que suma once triunfos seguidos.

Los de Guardiola dormirán líderes de la Premier a la espera de lo que haga el Manchester United, con el que tienen un punto de ventaja, aunque los mismos partidos disputados.

Por su parte, el West Brom es penúltimo con 11 puntos, a seis de la salvación.