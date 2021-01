Estados Unidos.- Von der Leyen invita a EEUU a "contener" juntos el "inmenso poder" de las multinacionales digitales

BRUSELAS, 26 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha invitado este martes al nuevo gobierno de Estados Unidos a unirse a los esfuerzos europeos para "contener el inmenso poder" que tienen las multinacionales digitales sobre cuestiones como la calidad democrática, la seguridad de las instituciones o la calidad de la información.



"Quiero invitar a nuestros amigos en Estados Unidos a unirse a nuestras iniciativas. Juntos podríamos crear un conjunto de normas para la economía digital que sea válido en todo el mundo. Desde la protección y privacidad hasta la seguridad de infraestructuras críticas", ha dicho durante su intervención en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos



La jefa del Ejecutivo comunitario ha defendido la necesidad de acelerar la digitalización de la economía, pero ha advertido también de los "aspectos oscuros" de este entorno, que han quedado patentes, en su opinión, en el asalto al Capitolio de hace unas semanas a través de la propagación de mensajes de odio, desinformación y teorías de la conspiración en las redes sociales.



"El modelo de negocio de las plataformas digitales no sólo tiene un impacto en la competencia, sino también en nuestras democracias, nuestra seguridad y en la calidad de la información. Por eso tenemos que contener el inmenso poder de las grandes compañías digitales. Queremos que los valores que apreciamos en el mundo 'offline' también sean respetados 'online'", ha subrayado.



Del mismo modo, ha enfatizado que las multinacionales digitales tiene que explicar con transparencia cómo funcionan sus algoritmos porque no se debe aceptar "que las decisiones que tienen un impacto importante en la democracia sean tomadas únicamente por programas informáticos".



"Queremos fijar claramente que las compañías de Internet asuman responsabilidades por el modo en que propagan, impulsan o retiran contenido. No importa lo tentador que haya sido para Twitter apagar la cuenta del presidente (Donald Trump), esta grave interferencia con la libertad de expresión no debe basarse únicamente en las normas de una empresa", ha recalcado.



Por eso, ha abogado por crear un "marco de leyes" que rijan estas "decisiones de calado" y entre ellas a nombrado a nivel comunitario el Acta de Servicios Digitales y el Acta de Mercados Digitales que Bruselas presentó en diciembre.



PROGRAMA DE BIODEFENSA



Por otro lado, Von der Leyen ha aprovechado su intervención en el Foro de Davos para anunciar que la Comisión propondrá la creación de un programa de "biodefensa" que prepare al bloque para una posible nueva pandemia.



"No podemos esperar a la próxima pandemia para empezar a prepararnos", ha apuntado la alemana, quien ha explicado que la iniciativa será una asociación público-privada y estará "totalmente dedicada a descubrir y prepararse para patógenos nuevos y conocidos", así como para "desarrollar y fabricar vacunas a escala para responder".



Además, ha asegurado que este programa tendrá una financiación "predecible y a largo plazo" porque no se nutrirá de "recursos reasignados" y reunirá a compañías y fabricantes innovadores con instituciones comunitarias como la propia Comisión y la Agencia Europea del Medicamento (EMA).



"Sabemos que la preparación lo es todo y sabemos que en una pandemia no hay tiempo que perder. Necesitamos este nuevo enfoque público-privado para detectar antes, desarrollar juntos y producir más rápido a escala", ha argumentado.