Estados Unidos.- Podemos recurre a imágenes de Juan Carlos I y Trump para difundir en redes su campaña de microcréditos del 14F

08/10/2020 La presidenta de En Comú Podem (CatECP) en el Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, posa tras una entrevista para Europa Press, en Barcelona, Catalunya (España), a 8 de octubre de 2020. POLITICA David Zorrakino - Europa Press



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Podemos ha lanzado en redes sociales una campaña para solicitar microcrétidos para las elecciones catalanas del 14 de febrero bajo la etiqueta '#TuMicrocréditoSíVuelve', en el que recurre a la imagen del rey emérito Juan Carlos I y del expresidente de Estados Unidos Donald Trump.



"Él no vuelve, tu microcrédito sí", expone la cuenta de Twitter de la formación morada que recurre a una infografía de Juan Carlos I que alude a su presencia en Emiratos. Similar composición utiliza en el caso de Trump. También recurre a una fórmula similar con el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera.



"No dependemos de los bancos, dependemos de ti. Ayúdanos a financiar la campaña de las elecciones catalanas con un microcrédito que, a diferencia del rey, sí volverá", recoge Podemos en referencia al emérito.



Según la página web del partido, ya se han formalizado durante este martes microcréditos por un valor superior a los 60.000 euros en esta primera fase, en la que se marca como objetivo lograr 100.000 euros.



Diversos cargos de la formación han animado a militantes y simpatizantes a participar en esta campaña de microcréditos para la campaña catalana.



La propia candidata de En Comú Podem, Jessica Albiach, ha difundido en redes un vídeo explicando cómo participar en esta fórmula de préstamo, que será devuelto íntegramente tras recibir las subveciones electoral. "Somos libres de los bancos gracias a ti".



El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, también ha pedido colaboración: "Hay partidos que tienen políticos corruptos que roban vacunas y partidos que no. Los hay que financian sus campañas con el Ibex y la banca y los que sólo nos debemos a la gente", ha destacado.



La práctica de los microcréditos es una práctica se ha convertido en insignia del partido, ya que ha sido utilizada en todas las campañas electorales a las que ha concurrido.



En las elecciones generales de 2019, logró recaudar más de un millón de euros en poco más de una semana. En abril ya superaron también esa cifra. Podemos logró recaudar en las elecciones generales de 2015 un total de 2,8 millones de euros a través de 12.000 aportaciones de simpatizantes.