Estados Unidos.- Juan Felipe Muñoz, nuevo consejero delegado de LLYC en Estados Unidos

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La consultora de comunicación y asuntos públicos (LLYC) ha nombrado a Juan Felipe Muñoz nuevo consejero delegado de la compañía en Estados Unidos, por lo que se hará cargo de las oficinas que la firma tiene en Miami, Washington y Nueva York, una operación "clave" para su crecimiento, según ha informado en un comunicado.



Muñoz, colombiano con nacionalidad estadounidense, tiene más de 15 años de experiencia en comunicación estratégica y transformación digital. Es experto en creación de valor, servicios financieros, gestión de riesgos, 'branding' y reputación marca país.



En 2012 se convirtió en el miembro más joven del gabinete del presidente colombiano Juan Manuel Santos, como asesor de imagen y en su relación con los medios de comunicación. Diseñó su estrategia digital, la de su Gobierno y la del proceso de paz con las FARC. También ayudó al posicionamiento del país a nivel internacional para atraer inversión extranjera.



Antes, trabajó con el Ministerio de Turismo de México, al que dio soluciones para afrontar los efectos negativos que supuso para el país la pandemia de gripe A (H1N1) y la crisis del narcotráfico. Comenzó su carrera profesional en empresas como Banco Santander, Accenture y en la firma de inversión Violy McCausland.



El nuevo consejero delegado de la consultora es economista de formación y estudió en la Universidad de los Andes y en la London School of Economics. Es MBA por la Kellogg School of Management de la Northwestern University y cuenta con otro Máster en Asuntos Internacionales de la Columbia University, en Nueva York.



"Estamos convencidos de que el 'expertise' de Juan Felipe sumará y aportará de manera decisiva al crecimiento y consolidación del mercado de LLYC en Estados Unidos. Su experiencia contribuirá al desarrollo de nuestros profesionales para conseguir los objetivos de negocio que nos hemos fijado, con el foco puesto en las grandes compañías americanas con intereses en Latam, generando campañas de comunicación a nivel global, y trabajando todo el mercado de US Hispanic donde LLYC tiene un valor diferencial", ha señalado el socio y consejero delegado de las Américas de LLYC, Alejandro Romero.



Para Muñoz, "LLYC es, sin duda, la más clara demostración de un emprendedor, como lo es su fundador José Antonio Llorente". "Lo que surgió hace más de 25 años como una empresa de tres personas hoy son más de 650 profesionales en trece países con un objetivo: un enfoque centrado en el cliente. Eso es lo que LLYC ha venido haciendo y lo que seguiremos haciendo en Estados Unidos, con la idea de duplicar nuestro negocio en los próximos dos años", ha subrayado el nuevo consejero delegado.