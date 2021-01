Estados Unidos.- El Senado de EEUU confirma a Janet Yellen como la primera mujer al frente del Departamento del Tesoro

25/01/2021 La secretaria del Departamento del Tesoro de EEUU, Janet Yellen. SOCIEDAD NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL AP /JACQUELYN MARTIN, FILE / ZUMA PRESS / CONTACTO



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Senado de Estados Unidos ha confirmado este lunes con 84 votos a favor y 15 en contra a la que fuera presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, como la nueva secretaria del Departamento del Tesoro, siendo así la primera mujer en la historia del país en ocupar dicho cargo.



El principal objetivo de Yellen, de 74 años, será revertir la crisis económica provocada por el coronavirus, así como ayudar a sacar adelante en el Congreso el ambicioso plan de emergencia del presidente, Joe Biden, valorado en 1,9 billones de dólares (1,6 billones de euros), y que no solo puede encontrar rechazo en la bancada republicana.



Para ello desde la nueva Administración Biden esperan que la experiencia de Yellen al frente de la Reserva Federal, siendo también la primera mujer en dirigir el Banco Central estadounidense, ayude a voltear esta situación, así como a reorganizar las futuras relaciones económicas con China, tras cuatro años marcados por encontronazos y subidas arancelarias.



No obstante, durante su intervención ante el Comité de Finanzas del Senado no escatimó críticas hacia el gigante asiático, al que considera "el gran competidor estratégico" de Washington y le recriminó sus "abusivas e ilegales" prácticas comerciales, como el robo de propiedad intelectual y la transferencia forzosa de tecnología, "minando la competitividad de las empresas estadounidenses".



En aquella ocasión, Yellen también defendió el paquete de ayuda económica contra el coronavirus impulsado por Biden, asegurando que pese al esfuerzo inicial, "lo más inteligente es actuar a lo grande", puesto que a largo plazo evitaría "cicatrices" en el sistema de bienestar estadounidense.



Yellen ocupó la presidencia de la Reserva Federal entre 2014 y 2018, cargo para el que fue nominada por Barack Obama tras la marcha de Ben Bernanke y en el que se ocupó de culminar la normalización de la política monetaria estadounidense tras las medidas extraordinarias adoptadas por su predecesor para hacer frente a la crisis financiera global, incluyendo cinco subidas de los tipos de interés.