España-Noruega, el mejor equipo reta al mejor jugador

EFE/EPA/Anne-Christine Poujoulat

Madrid, 26 ene (EFE).- La selección española de balonmano tratará de alcanzar este miércoles (20:30 CET) unas semifinales mundialistas, que se le resisten desde el año 2015, con un triunfo en un encuentro de cuartos de final, que enfrentará al mejor equipo con el mejor jugador.

Si la fuerza de Noruega se sustenta en el inmenso talento que atesora el central Sander Sagosen, considerado por muchos como el mejor jugador del mundo, la fortaleza de los "Hispanos" reside en el colectivo.

Un grupo homogéneo y sin fisuras en el que, como siempre recalca el seleccionador español, Jordi Ribera, en cada encuentro el protagonista puede ser un jugador distinto.

Todo lo contrario de lo que ocurre en el equipo nórdico donde Sagosen, segundo máximo goleador del torneo con 50 dianas, acapara todo el protagonismo no sólo en ataque, sino también en defensa, como atestigua su condición como el jugador con más exclusiones de la selección noruega.

Circunstancia que obliga a Sagosen a acumular un número exagerado de minutos sobre la pista, con más de cuatro horas de juego, casi una más que el jugador español más exigido, el extremo Ángel Fernández.

Un factor físico que podría ser determinante y que ya le costó muy caro a Noruega en las finales de los dos últimos Mundiales, en las que los escandinavos con un Sagosen desfondado, poco pudieron hacer ante Francia (33-26) en 2017 y ante Dinamarca (31-22) dos años más tarde.

Pero España, ganadora de los dos últimos Europeos, cometería un gran error si se centrase exclusivamente en Sagosen, dada la variedad de recursos de un conjunto noruego que no ha dejado de crecer en los últimos años.

Y es que pese a las cifras de Sagosen, que además de golear y golear es el máximo asistente del campeonato, Noruega cuenta en sus filas con cañoneros de la talla de Harald Reinkind, Kent Tonnesen o Goran Johannessen.

Sin olvidar, como no, al inteligentísimo pivote Bjarte Myrhol, pese a que en este Mundial el veterano jugador del Skjern danés, ha visto reducido su protagonismo en beneficio de Petter Overby.

Hecho que obligará a los "Hispanos" a mostrar su mejor versión en defensa, tanto en la variante 5-1, como, sobre todo, en el 6-0, donde Viran Morros y Gedeón Guardiola van partido a partido adquiriendo el tono que convierte a la zaga española en casi inexpugnable.

Una defensa 6-0 que ya fue decisiva en la victoria que el conjunto español logró en junio de 2019, la última ocasión en la que ambos equipos se enfrentaron, y que permitió a los de Jordi Ribera proclamarse campeones de la primera edición de la EHF Euro Cup, tras imponerse a Noruega por 30-31 en la ciudad noruega de Bodo.

Si en defensa España no podrá permitirse ningún error, mucho menos en ataque, donde los de Christian Berge castigan cada mínima indecisión con un fulgurante contraataque de la mano de los velocísimos extremos Kristian Bjornsen y Magnus Jondal.

Una sólida defensa en el que juega un papel fundamental Christian O'Sullivan, un polivalente jugador capaz de hacer de todo y todo bien, que brilla no sólo en defensa, sino que además golea, asiste y organiza el juego ofensivo de los nórdicos.

Una zaga perfectamente respaldada por los porteros Torbjorn Bergerud y Kristian Saeveras, que conforman una de las parejas más efectivas del torneo, aunque sin alcanzar los números de los españoles Gonzalo Pérez de Vargas y Rodrigo Corrales, que se acercan al 40 por ciento de paradas por partido.

Pequeños detalles que podrían decantar un duelo que podría ser perfectamente la final del Mundial y en el que los "Hispanos" tratarán de hacer valer la fuerza del colectivo por encima del talento de una superestrella como Sander Sagosen.