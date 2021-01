En el Foro de Davos, el riesgo de monopolizar las vacunas suscita debate

SHOTLIST JOHANNESBURGO, GAUTENG, SUDÁFRICA26 DE ENERO DE 2021FUENTE: FORO ECONÓMICO MUNDIALRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano medio de Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos BRUSELAS, BÉLGICA26 DE ENERO DE 2021FUENTE: WORLD ECONOMIC FORUM VIA EBSRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 2. Plano medio de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos BRIGHTON, EAST SUSSEX, REINO UNIDO26 DE ENERO DE 2021FUENTE: AFPTV 3. Plano medio de un hombre siendo vacunado4. Plano general de un centro de vacunación5. Plano general de un centro de vacunación6. Plano contrapicado de enfermeros preparando vacunas7. Primer plano de las manos de un enfermero preparando una vacuna BRUSELAS, BÉLGICA26 DE ENERO DE 2021FUENTE: WORLD ECONOMIC FORUM VIA EBSRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 8. SOUNDBITE 1 - Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (mujer, inglés, 31 seg.): "Europa invirtió miles de millones para ayudar a desarrollar las primeras vacunas contra el covid-19. Para crear un verdadero bien común global. Ahora, las compañías deben cumplir y honrar sus obligaciones. Es por esto que estableceremos un mecanismo transparente de exportación de vacunas. Europa quiere contribuir pero también son negocios." "Europe invested billions to help develop the world's first Covid-19 vaccines. To create a truly global common good. And now, the companies must deliver. They must honour their obligations. This is why we will set up a vaccine export transparency mechanism. Europe is determined to contribute. But it also means business. " JOHANNESBURGO, GAUTENG, SUDÁFRICA26 DE ENERO DE 2021FUENTE: FORO ECONÓMICO MUNDIALRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 9. Plano medio de Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos 10. SOUNDBITE 2 - Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica (hombre, inglés, 34 seg.): "Nos preocupa el nacionalismo de vacunas. Los países ricos adquirieron largas dosis de vacunas de los desarrolladores y algunos países fueron más allá y adquirieron cuatro veces más de lo que su población necesita. Su objetivo fue acumular esas vacunas y ahora eso está provocando la exclusión de otros países que más las necesitan." "We are concerned about vaccine nationalism. The rich countries of the world went out and acquired large doses of vaccines from the developers and manufacturers of these vaccines, and some countries have even gone beyond and acquired up to four times what their population needs. And that was aimed at hoasrding these vaccines. And now this is being done to the exclusion of other countries in the world that most need this." GRANADA, ANDALUCÍA, ESPAÑA21 DE ENERO DE 2021FUENTE: AFPTV 11. Plano medio de técnicos farmacéuticos abriendo un congelador donde tienen vacunas contra del covid-19 de Pfizer/BioNTech 12. Plano medio de vacunas contra del covid-19 de Pfizer/BioNTech 13. Primer plano de frascos con vacunas contra del covid-19 de Pfizer/BioNTech 14. Plano medio de frascos con vacunas contra del covid-19 de Pfizer/BioNTech 15. Plano medio de técnicos farmacéuticos abriendo un congelador donde tienen vacunas contra del covid-19 de Pfizer/BioNTech 16. Plano medio de técnicos farmacéuticos guardando las vacunas contra del covid-19 de Pfizer/BioNTech 17. Primer plano de una hielera con las vacunas