EEUU.- El alcalde Portland rocía con gas pimienta a un hombre que le recriminaba sus políticas contra la COVID-19

22/07/2020



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El alcalde demócrata de Portland, Ted Wheeler, ha rociado con gas pimienta a un hombre que le persiguió y recriminó sus políticas contra el coronavirus, después de echarle en cara que no utilizara mascarilla mientras comía en la terraza de un bar.



Wheeler, según un atestado policial del que se ha hecho eco la cadena NBC, informó "claramente" a esta persona que "tenía que retroceder" antes de que utilizara el gas pimienta contra él, después de que le hubiera seguido hasta su vehículo a la salida de un bar el pasado domingo por la noche.



"Me preocupé de manera inmediata por mi seguridad personal, ya que recientemente me habían abordado físicamente en una situación similar", ha justificado Wheeler, quien informó a la Policía de que el otro implicado le persiguió grabándole con su teléfono.



De acuerdo con el informe policial, esta persona, que no llevaba mascarilla y ha sido descrito como un hombre blanco de mediana edad, que "se acercó a pocos centímetros" de la cara del alcalde mientras le grababa, lo que generó temor en él por poder contraer la enfermedad, dijo.



Su director de comunicaciones, Jim Middaugh, ha explicado que Wheeler está cooperando plenamente con la Policía y "anima a otros involucrados a hacer lo mismo. En el momento del incidente se encontraba con Sam Adams, quien también fue alcalde de Portland, la ciudad más poblada del estado de Oregon, en el noroeste de Estados Umnidos.



Wheeler, quien logró la reelección en noviembre con más del 46 por ciento de los votos, ha sido cuestionado por su gestión de las últimas manifestaciones en la ciudad, con motivo de las movilizaciones del movimiento Black Lives Matter contra la violencia policial, que en ocasiones desencadenaron en enfrentamientos con las autoridades.