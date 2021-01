EE.UU. comprará 200 millones de dosis adicionales de vacunas contra covid-19

Imagen de una dosis de una vacuna Covid-19, fabricada por Moderna, en un centro de vacunación. EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

Washington, 26 ene. (EFE).- La Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes que comprará 200 millones de dosis adicionales de las dos vacunas para la covid-19 que han recibido autorización para uso de emergencia en el país, las de las farmacéuticas Pfizer y Moderna.

"Creemos que pronto podremos confirmar la compra de 100 millones de dosis de cada una de las dos vacunas que la FDA (regulador estadounidense) ha autorizado", dijo Biden en declaraciones en la Casa Blanca.

"Eso son 100 millones más de dosis de Pfizer y otras 100 de Moderna -indicó el mandatario-, 200 millones de dosis adicionales de las que el Gobierno federal había garantizado previamente, todavía no en mano pero pedidas. Esperamos que estás 200 millones de dosis adicionales sean entregadas este verano".

El presidente subrayó que con esta compra EE.UU. aumentará en un 50 %, de 400 millones a 600 millones, el número de dosis de las vacunas en su poder.

"Estas son vacunas suficientes para vacunar a los 300 millones de estadounidenses para finales del verano, comienzos del otoño", indicó Biden, ya que tanto el suero de Pfizer como el de Moderna requieren de la administración de dos dosis.

De acuerdo al diario The Washington Post, se calcula que unos 260 millones de personas en Estados Unidos son consideradas "elegibles" para recibir la vacuna, aunque tanto Pfizer como Moderna ha comenzado pruebas en menores de hasta 12 años, con lo que, dependiendo de los resultados, esa cifra podría aumentar.

Biden, quien fue investido como presidente de EE.UU. el pasado 20 de enero, se puso como objetivo en sus primeros 100 días tener 100 millones de vacunaciones, pero este lunes aumentó esa cifra a 150 millones.

En sus palabras de este martes, el mandatario criticó la labor de la Administración de su predecesor, Donald Trump.

"No es ningún secreto que hemos descubierto recientemente en los últimos días de la transición, y no fue hasta los últimos días que obtuvimos algo de la cooperación que necesitábamos. Y una vez que hemos llegado (al poder), el programa de vacunas estaba en peor situación de lo que habíamos anticipado o esperado", lamentó.

Estados Unidos es el país del mundo más afectado por la pandemia con más de 25 millones de contagios y más de 424.000 muertos, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.