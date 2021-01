Derbez, Diego Luna y Maradona encabezan los estrenos de Amazon en 2021

Fotografía cedida por Photoamc y fechada el 9 de diciembre de 2019 del actor Eugenio Derbez mientras posa en una alfombra roja en Ciudad de México (México). EFE/ Photoamc /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/CRÉDITO OBLIGATORIO

México, 26 ene (EFE).- Dos temporadas más de “LOL: Last one laughing” presidida por Eugenio Derbéz, el anuncio de la segunda temporada de “Pan y circo” de Diego Luna y el estreno de “Maradona: Sueño Bendito”, fueron algunos de los adelantos que Amazon Prime Video dio para México y Latinoamérica en 2021.

“Este año voy a trabajar mucho”, aseguró Eugenio Derbéz en conferencia de prensa luego de celebrar el anuncio de una tercera y cuarta temporada de la serie de comedia que lo llevó a los Premios Emmy en 2020.

“Lo más importante para mí es ofrecer una plataforma para descubrir talento nuevo en la comedia. Esta temporada va a venir mucho más fuerte que la primera y la segunda”, aseveró en conferencia el comediante mexicano.

Derbez también dio un adelanto de lo que se podrá esperar para la segunda temporada de la serie de telerrealidad “De viaje con los Derbez”, que se estrena este año también por Amazon Prime Video, así como las complicaciones que trajo grabarlo en pandemia.

“Evitamos aeropuertos, ciudades aglomeradas y la única opción que encontramos fue un ‘roadtrip’, estuvimos metidos en un camper viajando a lugares que nunca imaginé que existieran en Estados Unidos. Es la primera vez que viajo con todos mis hijos estando solteros”, aseveró.

El también productor explicó que el programa mantendrá la honestidad que caracterizó la primera temporada y por ende tocarán temas difíciles y conocidos por la audiencia como la separación de Aislinn Derbez con Mauricio Ochmann.

“No sabíamos si hablar de ello o no, y si sí, cómo lo íbamos a hacer y hasta donde. Decidimos que lo que había que hacer era seguir con lo mismo, hablar con la verdad y ser honestos, seguir siendo nosotros mismos”, dijo Derbez en conversación Javiera Balmaceda, líder de contenidos locales en español de Latinoamérica de la Amazon Prime Video.

Asimismo, el actor y productor mexicano Diego Luna mantuvo una entrevista con la directora de Amazon Studios, Jenn Salke, en donde recibió el anuncio de que había sido aprobada la segunda temporada de la serie que trata problemáticas sociales, “Pan y circo”.

“He pasado tanto tiempo contando historias a la gente para que se desconectaran de la realidad y se distrajeran, que sentía esa necesidad de mostrarles esto y regresarlos a la realidad para empezar hacer ciudadanos activos”, dijo el actor de “Narcos: México” (2018).

En el evento también se reunió el elenco de la serie “Maradona: Sueño bendito”, quienes resaltaron que más allá del fútbol, la serie mostrará una fascinante historia de superación personal de uno de los personajes “más relevantes de la historia contemporánea”, según explicó Nazareno Casero, quien da vida al futbolista.

Otra de las sorpresas para 2021 será la primera serie documental de deportes dedicada al equipo mexicano Chivas de Guadalajara, así como la primera serie de terror mexicana emitida por la plataforma, “Soldados o Zombies”.

Por su parte Jenn Salke, anunció que la plataforma por “streaming” está destinando más de 2,65 millones de dólares en donativos a fondos de covid-19 para apoyar la recuperación de la comunidad productora de TV, cine y teatro en México y en otros países de América Latina, al producir contenido local.