Coronavirus.- Nueva Zelanda señala que podría mantener el cierre de fronteras durante gran parte de 2021

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha señalado que las autoridades podrían mantener el cierre de fronteras durante gran parte de 2021 y ha vinculado la decisión con el progreso de la campaña de vacunación contra el coronavirus, que aún no ha arrancado.



Ardern ha destacado que un número suficiente de personas deben ser vacunadas antes de que se proceda a la reapertura de fronteras y ha añadido que eso "llevará tiempo", antes de agregar que la primera vacuna contra la COVID-19 recibirá la aprobación de las autoridades en febrero.



Asimismo, ha descrito como "poco grato" el caso de coronavirus detectado el domingo en el país, el primero en los últimos dos meses, y ha hecho hincapié en que es una prueba de que el coronavirus es un "virus complicado", si bien ha recalcado que el Gobierno está preparado para hacer frente a la situación.



Por su parte, el ministro al frente de la respuesta a la pandemia, Chris Hipkins, ha desvelado que la campaña de vacunación arrancará con los trabajadores de primera línea frente al coronavirus, según ha recogido el diario 'The New Zealand Herald'.



"Esta gente valiente ha estado protegiendo nuestro país de esta pandemia durante el último año y protegerles a ellos y a los que viven con ellos es una prioridad para nosotros", ha manifestado. Ardern ha detallado que este proceso llevará entre dos y tres semanas, tras lo que se dará paso a la siguiente fase.



Las autoridades de Nueva Zelanda han confirmado hasta la fecha 2.290 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 25 fallecidos, según datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins y publicados en su página web.