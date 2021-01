Coronavirus.- México supera los 150.000 fallecidos por COVID-19 tras sumar 659 en la última jornada

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de México ha notificado este lunes 659 fallecidos a causa de la COVID-19 en la última jornada, lo que eleva el total de defunciones desde el inicio de la pandemia a 150.273.



El país ya acumula 1.771.740 casos tras sumar 8.521 en las últimas 24 horas. Asimismo, son 103.319 los casos activos y 156.188 los sospechosos en la actualidad, mientras la cifra acumulada de recuperados es de 1.335.876.



Igualmente, la cartera ha precisado que Ciudad de México, Baja California Sur, Querétaro, Morelos, Nuevo León o Guanajato son las entidades federativas que mayor tasa de incidencia presentan.



México también ha visto su curva de contagios elevarse en las últimas semanas mientras continúa con la vacunación con Pfizer y tiene aprobadas dosis de la de AstraZeneca. A ellas, le seguirá en los próximos días la rusa Sputnik V, tal y como informó en Twitter el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras mantener una llamada telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin.



López Obrador anunció este domingo que había dado positivo por COVID-19 y que se encontraba en tratamiento y con síntomas "leves", si bien ahora no se informará de su situación clínica por cuestiones éticas, informa 'Milenio'.



Debido al positivo del mandatario mexicano, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, está en cuarentena por haber estado en contacto, aunque no presenta síntomas por el momento.



Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, también estuvo en contacto con el presidente, por lo que se ha realizado un prueba PCR que ha dado negativa. No obstante, se someterá a otra el miércoles, informa 'La Jornada'.