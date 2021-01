Coronavirus.- Defensor del Pueblo de Ecuador pide la destitución del ministro de Salud por mala gestión de la vacunación

25/08/2020 Personal médico comprueba la temperatura de varios agentes de la Policía de Ecuador, en medio de la crisis sanitaria de la COVID-19. POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL SANTIAGO ARMAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El defensor del Pueblo de Ecuador, Freddy Carrión, ha pedido este lunes al presidente, Lenín Moreno, la dimisión del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, por un supuesto "conflicto de intereses y falta de transparencia en la gestión pública respecto de la distribución y entrega de vacunas contra la COVID-19".



Según Carrión, el responsable de la cartera de Salud "ha discriminado y atendido a personas y sectores que en este momento no son los prioritarios".



Entre las primeras 8.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus que ha aplicado Ecuador, Zevallos ha reconocido que hay un centenar que se han suministrado en un centro geriátrico privado de Quito que no entraría en la lista de grupos prioritarios establecidos en esta primera fase. En esta residencia, presuntamente, habría familiares del ministro.



Otra de las polémicas de esta primera fase incluye la inoculación de una funcionaria administrativa del hospital Carlos Andrade Marín, en Quito, que fue vacunada pese a no estar en este primer grupo prioritario y tras lo cual fue destituida.



Pero no solo en la vacuna, Carrión ha denunciado "falta de transparencia y limitaciones para el acceso a la información respecto a diferentes temas como la contratación de equipos e insumos médicos o la presentación de información respecto al alcance, impacto y consecuencias de la pandemia en el país", según recoge 'El Comercio'.



Hasta el momento, Ecuador suma 241.566 positivos por coronavirus, de los cuales 204.071 corresponden a pacientes recuperados y 9.981 a personas que han perdido la vida --a los que se suman otros 4.658 fallecidos probables--, según las cifras ofrecidas por el Ministerio de Salud.