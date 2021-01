Colombia mantendría estable tasa de interés en medio de difícil arranque de año por pandemia

Foto de archivo. Vista general del edificio del Banco Central colombiano en Bogotá, Colombia, 9 de octubre, 2019. REUTERS/Luisa González

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 26 ene (Reuters) - El Banco Central de Colombia mantendría estable su tasa de interés en la reunión del viernes, para apoyar una recuperación de la economía, que se podría ralentizar debido a las restricciones de las autoridades en medio del segundo pico de contagio de coronavirus, reveló el martes un sondeo de Reuters.

En la consulta, los 17 analistas coincidieron en que la autoridad monetaria dejaría sin cambios el costo de referencia del dinero en el actual mínimo histórico de 1,75%.

De cumplirse las previsiones, de trataría del cuarto mes en el que el banco emisor mantiene el tipo de interés en ese nivel, tras un ciclo bajista en el que lo redujo en un total de 250 puntos básicos entre marzo y septiembre.

La estabilidad de la tasa estaría sustentada en el impacto sobre la economía que provocaría la implementación de mayores restricciones a la movilidad desde finales de diciembre por la propagación del coronavirus, que deja más de 2 millones de personas contagiadas y 51.747 fallecidas en el país.

Las Unidades de Cuidados Intensivos de las clínicas y hospitales en las principales ciudades del país superaron el 90% de ocupación, lo que llevó a las autoridades locales a imponer restricciones como cuarentenas y toques de quedas nocturnos.

"Todavía hay un alto grado de incertidumbre en el panorama macroeconómico. Consideramos que las tasas de referencia deberán permanecer en mínimos históricos durante todo 2021, siempre y cuando las expectativas de inflación permanezcan ancladas dentro del rango del 2% a 4%", opinó Juan David Idrobo, especialista de estudios económicos y de mercado de Fidubogotá.

De hecho, según la mediana del sondeo, la estabilidad de la tasa referencial se extendería hasta finales del año, para terminar en diciembre con una ligera alza, en un 2%.

No obstante, algunos no descartaron un eventual recorte de la tasa de interés en los primeros meses del año, luego de que en diciembre dos de los cinco miembros del directorio del Banco Central votaron por una baja de 25 puntos base, ante el espacio que permite la baja inflación, que el año pasado cerró en un 1,61% casi la mitad de la meta puntual, de 3%.

"Nosotros no estamos esperando una reducción de la tasa pero no la podemos descartar (...), no sabemos el efecto final y la fuerza de esta segunda ola que estamos viviendo y el efecto sobre la economía", dijo el economista Alejandro Reyes, de BBVA Colombia.

Antes de los recientes confinamientos, el Banco Central proyectaba un crecimiento de la cuarta economía de América Latina de entre un 3% y 7% este año, en comparación con una contracción de 6,5% a 9% en el 2020.

La reunión de este mes será la primera del nuevo gerente del banco, Leonardo Villar, quien reemplazará en el cargo a Juan José Echavarría tras declinar su reelección.

(Reporte de Nelson Bocanegra)