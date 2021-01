Brasil veta la entrada a personas procedentes de Sudáfrica por la nueva cepa de covid

Vista general de una sección del aeropuerto Santos Dumont, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda/Archivo

Sao Paulo, 26 ene (EFE).- Brasil ha vetado, durante un tiempo indeterminado, la entrada de viajeros procedentes de Sudáfrica y restringido el flujo de extranjeros por medios terrestres o acuáticos, debido al avance de las nuevas cepas de coronavirus identificadas, informaron este martes fuentes oficiales.

La medida fue publicada en el Diario Oficial y prohíbe, de forma temporal, los vuelos internacionales con origen o pasaje por Sudáfrica y suspende la autorización de embarque a Brasil de viajeros extranjeros procedentes de la nación africana.

La medida se produce a raíz de la preocupación por el avance de las nuevas cepas de covid-19 detectadas y se suma a una prohibición similar adoptada el pasado diciembre, cuando Brasil suspendió temporalmente los vuelos desde el Reino Unido, que siguen vetados.

Los demás extranjeros pueden entrar en el gigante sudamericano por vía aérea siempre y cuando comprueben, a través de una prueba RT-PCR realizada hasta 72 horas antes del embarque, que no están infectados con el coronavirus.

Sin embargo, en medio de la acelerada propagación de la segunda ola de la pandemia, Brasil anunció que mantendrá las "restricciones temporales" a la entrada al país de extranjeros de cualquier nacionalidad por vía terrestre y acuática.

Las medidas se enmarcar en las recomendaciones del órgano regulador de salud ante los potenciales riesgos de las dos variantes del coronavirus detectadas originalmente en el Reino Unido y Sudáfrica, ambas consideradas bastante más contagiosas.

La normativa no se aplica a los residentes en Paraguay, quienes podrán seguir circulando entre los dos países "desde que obedecidos los requisitos migratorios adecuados", y tampoco a las ciudades fronterizas, con excepción de viajeros procedentes de Venezuela.

Con casi 218.000 muertos y 8,8 millones de infectados, Brasil es, junto con Estados Unidos y la India, uno de los países más castigados por la pandemia de covid-19.

El gigante sudamericano, que completa este martes once meses de la confirmación del primer caso por la enfermedad, atraviesa desde diciembre una segunda ola de la emergencia sanitaria y ha vuelto a registrar un promedio de muertes por encima del millar de fallecidos diarios, su mayor nivel en cinco meses.