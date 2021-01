Bolivia registra un déficit comercial en 2020, el sexto consecutivo

El año pasado, las exportaciones bolivianas llegaron a 7.015 millones de dólares y las importaciones a 7.080 millones. EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo

La Paz, 26 ene (EFE).- Bolivia registró en 2020 un déficit de 65 millones de dólares en su balanza comercial que, si bien es inferior al reportado en 2019, es el sexto consecutivo.

El año pasado, las exportaciones bolivianas llegaron a 7.015 millones de dólares y las importaciones a 7.080 millones, según un reporte difundido este martes por el privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con base en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El déficit de 2020 es inferior en un 92 % al reportado el año anterior, cuando la balanza comercial fue negativa en 860 millones de dólares, según la misma fuente.

Las ventas bolivianas al exterior se redujeron en más de 1.900 millones de dólares respecto a 2019, mientras que las importaciones bajaron en 2.705 millones, señaló el IBCE, que es una entidad que asesora al sector exportador.

Los principales mercados para las exportaciones bolivianas fueron Brasil, con una participación del 16 %, Argentina con 15 % e India con 10 %, mientras que los mayores proveedores fueron China con el 22 %, Brasil con 17 % y Argentina con 10 %.

El mayor superávit comercial bilateral se registró con India por un valor de 533 millones de dólares, en tanto que el principal déficit comercial bilateral fue con China, de 1.222 millones, según el reporte.

En declaraciones a Efe, el gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, consideró que el "desbalance" comercial pudo ser mayor "de no haber mediado un portentoso bajón de las importaciones".

"Sin contar las reexportaciones ni efectos personales, las exportaciones del país cayeron un 22 % en valor y 4 % en volumen; mientras que las importaciones cayeron un 28 % en valor y 20 % en volumen, dando cuenta que el 'efecto-precio' negativo se dio más por el lado de las compras que las ventas externas", precisó Rodríguez.

El experto resaltó que, a pesar de la pandemia y las dificultades que derivaron de ella, la balanza comercial del sector agropecuario arrojó un superávit de 115 millones de dólares, con la "lección aprendida" de que "el mundo puede languidecer en minería, hidrocarburos, turismo, construcción, etc., pero no en el rubro de alimentos".

DÉFICIT ESTRUCTURAL

Para Rodríguez, la caída del comercio exterior boliviano "es estructural" y este sexto déficit comercial al hilo "sólo fue la consumación de una tendencia en el tiempo, producto de la altísima vulnerabilidad externa a partir de unos pocos productos que hacen a las exportaciones tradicionales" y una dependencia de "muy pocos mercados".

La pandemia, las cuarentenas y luego las posteriores "dificultades logísticas y de transporte", además de la recesión generalizada "que deprimió los precios" profundizaron esta situación, "haciendo retroceder al comercio exterior boliviano unos 10 años en términos de realización absoluta", consideró.

Entre los datos de 2020 fue llamativo un nuevo déficit comercial de 88 millones de dólares con Brasil, país con el que Bolivia solía tener superávit principalmente por la venta de gas natural a ese mercado.

Al respecto, el gerente del IBCE recordó que esa entidad ha advertido varias veces que la relación con Brasil estaba "gasificada al extremo de que en su momento, el 98 % de las ventas se resumía a un solo producto", el gas natural.

Según Rodríguez, "los grandes volúmenes y altos precios de este energético encubrieron" la "triste realidad" de la importación de productos brasileños con arancel cero al amparo de un acuerdo de libre comercio con el Mercosur.

La caída de las exportaciones de gas al mercado brasileño dejó al descubierto "una relación totalmente desequilibrada por años de años", además del hecho de que "quien aprovecha el libre comercio bilateral en realidad es Brasil", apuntó.

El experto consideró importante generar políticas para mejorar la productividad y competitividad de los productos bolivianos, lo que demandará un trabajo conjunto entre el sector público y privado.