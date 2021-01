Berlín quiere reducir "a casi cero" vuelos internacionales y viajes al país

EFE/EPA/HAYOUNG JEO/Archivo

Berlín, 26 ene (EFE).- El gobierno alemán se propone reducir "a casi cero" los vuelos internacionales y restringir al máximo los viajes no esenciales al país, afirma el ministro de Interior, Horst Seehofer, en declaraciones al diario sensacionalista "Bild".

"El peligro derivado de las múltiples mutaciones nos obliga a considerar medidas drásticas", apunta Seehofer, al citado rotativo, sin concretar esos planes. Entre las medidas que "se estudian" está un endurecimiento de los controles fronterizos, especialmente con las regiones de máximo riesgo.

También se analiza, prosigue el ministro, una "reducción de los vuelos hacia Alemania a casi cero". Seehofer argumenta que, puesto que se impone a la población drásticas restricciones, el ciudadano también "espera de nosotros que le protejamos de una explosión de infecciones".

Pese a que se ha logrado reducir la incidencia de contagios -ahora está en 107,6 casos semanales por 100.000 habitantes, frente al máximo de 197 del 22 de diciembre-, la canciller Angela Merkel y los líderes regionales acordaron la semana pasada prolongar hasta el 14 de febrero las restricciones actuales.

Ello se debe al temor a la expansión de las nuevas mutaciones británica, sudafricana y brasileña, que ya han sido detectadas tanto en Alemania como en otros países europeos.

Desde noviembre está cerrado en Alemania todo el ocio, la gastronomía y la vida cultural, situación a la que se sumó en diciembre la actividad comercial no esencial y la enseñanza presencial.

Se desaconseja encarecidamente todo viaje o desplazamiento no imprescindible, mientras que el turismo está cerrado, sin perspectivas de una apertura.

SEVERAS RESTRICCIONES A LOS VIAJEROS

Desde el pasado fin de semana se han endurecido asimismo las condiciones de ingreso al país para los viajeros procedentes de zonas de alta incidencia, categoría en la que están incluidos unos 20 países, entre ellos España, Estados Unidos, Portugal, República Checa, Bolivia y Colombia.

Ello supone que los viajeros procedentes de estos países deben presentar un doble test negativo para poder entrar en Alemania.

El primero deberá realizarse hasta 48 horas antes del vuelo, mientras que el segundo se podrá hacer a partir del quinto día de la cuarentena que se aplica al entrar en Alemania.

El Gobierno alemán publicó el pasado viernes una lista de los países divididos por categorías -"Áreas de preocupación por variante" del virus, "Áreas de riesgo particularmente elevado" y las regiones "no consideradas áreas de riesgo".

En el primer grupo se encuentran los países donde se han detectado las principales mutaciones en estos momentos: Brasil, Reino Unido y Suráfrica, además de Irlanda.

Todos los demás países se incluyen en el grupo de riesgo, salvo dos regiones de Grecia (Ática y Egeo Norte) y una de Noruega (Innlandet).