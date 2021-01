Baloncesto.-Un intenso Barça salva el obstáculo del Zenit

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)



El Barça continuó este martes con su actual buen momento en la Fase Regular de la Euroliga 2020-2021 y cortó las aspiraciones del Zenit San Petersburgo de Xavi Pascual, al que derrotó por un ajustado 85-81, engañoso en parte porque llegó a dominar por casi 20 puntos, para mantenerse en la cabeza de la clasificación.



El Palau Blaugrana acogía un atractivo duelo entre el primer y el tercer clasificado, dos de las mejores defensas de la máxima competición europea, que se decantó del lado del conjunto blaugrana, que encadenó su quinta victoria seguida para dejar ya en el olvido la mala racha de tres derrotas consecutivas.



Sarunas Jasikevicius le ganó esta vez la partida a Xavi Pascual, vencedor en el encuentro de la primera vuelta, y lo hizo a través de la intensidad defensiva con la que desconectó al equipo ruso para amasar una ventaja muy amplia y clave para sujetar la reacción en el cuarto final del Zenit, atenazado a nivel ofensivo y que despertó con 31 puntos. Calathes (9 puntos, 12 asistencias y 7 rebotes) y Brandon Davies, máximo anotador con 18 puntos y clave en los momentoss más complicados, fueron los mejores locales.



El 16-14 que reflejaba el marcador tras los primeros diez minutos auguraba el partido reñido que se esperaba en la previa, pero el Barça supo rehacerse, apoyado en el buen trabajo de su banquillo. Desde allí salió Kuric para 'dinamitar' el choque con 13 puntos sin fallo y tres triples.



El escolta estadounidense personificó la mejoría en ataque del equipo blaugrana, que continuó sin dar ninguna facilidad a los visitantes en defensa. La defensa controló bien a Kevin Pangos y el Zenit, con muy poco acierto desde fuera, no pudo seguir el ritmo anotador de su rival que al descanso ya había amagado con romper el choque (44-33).



BRANDON DAVIES EVITA AGOBIOS FINALES



Xavi Pascual no atinó con la tecla para recuperar principalmente la mejor versión del ataque de los suyos y el Barça finiquitó definitivamente el partido con un 9-1 de salida, liderado por el polivalente Calathes. El marcador coqueteó con la veintena de puntos de renta porque cada intento de canasta visitante era una auténtica 'tortura'.



El conjunto de Jasikevicius entró en los diez minutos finales con el partido prácticamente sentenciado (69-50), pero entonces Xavi Pascual encontró lo que llevaba buscando desde el segundo cuarto, sobre todo en su aro, y una buena racha ofensiva le dio un parcial de 0-9 que le metió en el partido todavía con mucho por jugarse (69-59).



El Barça cogió aire, pero su rival, con más confianza y con dos triples seguidos de Zubkov, se convirtió en una amenaza real. La distancia se encogió hasta los seis minutos, y ahí apareció Davies para firmar un '2+1', un tapón a Gudaitis y una canasta para poner un 79-68 que evitó agobios finales, pero no el 'average' tras la derrota de la primera vuelta (74-70) por culpa de un triple sobre la bocina de Pangos.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARÇA, 85 - ZENIT SAN PETERSBURGO, 81 (44-33, al descanso).



--EQUIPOS.



BARÇA: Calathes (9), Higgins (14), Abrines (3), Mirotic (14) y Oriola (4) --quinteto inicial--; Davies (18), Westermann (3), Hanga (2), Smits (2), Martínez (-) y Kuric (16).



ZENIT SAN PETERSBURGO: Pangos (13), Hollins (4), Ponitka (10), Thomas (6) y Gudaitis (15) --quinteto inicial--; Rivers (3), Fridzon (4), Baron (10), Pushkov (-) y Zubkov (15).



--PARCIALES: 16-14, 28-19, 25-17 y 16-31.



--ÁRBITRO: Radovic, Vilius y Mogulkoc. Eliminaron por cinco faltas a Baron.



--PABELLÓN: Palau Blaugrana.