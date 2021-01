Anabel Pantoja desvela qué consejo le ha dado a Kiko Rivera

16/02/2016 Anabel Pantoja tiene una posición complicada en la guerra que mantienen Isabel Pantoja y Kiko Rivera. MADRID, 26 (CHANCE) Anabel Pantoja reaparecía ayer en "Sálvame" después de la durísima entrevista en la que Kiko Rivera cargó tintas contra Isabel Pantoja y desveló, entre otras cosas, que su madre y su tío Agustín consideran a su sobrina "el enemigo" por trabajar en televisión, además de insultarla, dirigirse a ella como "la gorda" y reírse de sus publicaciones en Instagram. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Anabel Pantoja reaparecía ayer en "Sálvame" después de la durísima entrevista en la que Kiko Rivera cargó tintas contra Isabel Pantoja y desveló, entre otras cosas, que su madre y su tío Agustín consideran a su sobrina "el enemigo" por trabajar en televisión, además de insultarla, dirigirse a ella como "la gorda" y reírse de sus publicaciones en Instagram.



Unas revelaciones tremendas que, sin embargo, no han afectado a Anabel que en su incómoda posición dentro de la familia Pantoja - tiene buena relación con todos y no quiere que eso cambie - evitó dar su opinión sobre las nuevas declaraciones de Kiko y se limitó a decir, una vez más, que ella no quiere problemas con nadie, que no va a dejar de querer a su primo, y que considera que la relación entre la tonadillera y el Dj ya no tiene solución posible.



Tras la dura tarde que pasó en "Sálvame" pudimos hablar con Anabel que, intentando mostrar su cara más fuerte, ha confesado que se encuentra "muy bien, de verdad", pese a la ruptura total en su familia, pero que desconoce como está Isabel Pantoja tras los duros ataques de su hijo porque "no he hablado con ella".



Negando que sea fuerte y que pueda con esto y con mucho más con un irónico "perdóname que me ría", la colaboradora se reafirma en que va a quedarse al margen de la polémica familiar: "No es mi guerra, no estoy ahí, no quiero meterme en medio de nada, por favor, es algo que no es mío, aunque siempre voy a defender a mi familia".



Pese a que no ha hablado con su tía, sí lo ha hecho con Kiko, y desvela el contenido de su conversación, en la que Anabel intenta que el Dj reaccione y deje de una vez por todas su guerra contra su madre. "He hablado con él esta mañana, está todo bien, le he dicho que no quiero que siga por ahí y que él haga su vida y yo siempre estaré ahí porque le quiero mucho a él, quiero mucho a mi tía y no me voy a meter en esto", confiesa.



Muy clara, la sevillana asegura que no va a tener en cuenta los comentarios despectivos sobre su peso que de ella han hecho, supuestamente en Cantora, sus tíos Isabel y Agustín: "No me voy a tomar nada, después del Covid lo único que me importa es que ojalá se arregle todo esto".