AMP.- Fútbol/Copa.- (Crónica) Levante, Betis y Villarreal se meten en cuartos de final

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Levante, Betis y Villarreal se han convertido este martes en los primeros equipos clasificados para los cuartos de final de la Copa del Rey 2020/21 después de eliminar al Valladolid, Real Sociedad y Girona, respectivamente, siendo los andaluces los únicos en necesitar el tiempo de prórroga para sellar su presencia entre los ocho mejores del torneo.



El primero en conseguirlo fue el Levante, que mostró una sólida versión en Pucela (2-4) en un partido muy completo de los granotas que pudieron resolver en la segunda mitad, con un buen tramo final en el estadio José Zorrilla.



El equipo dirigido por Paco López vuelve a los cuartos de final siete años después gracias a una seria victoria que necesitó la reacción al comienzo del encuentro, cuando los pucelanos golpearon primero con una acción brillante de Toni Villa. El pase filtrado de Kike dejó en posición franca al jugador blanquivioleta, que logró el 1-0 a los 14 minutos.



Sin embargo, el Levante despertó con un golazo de Enes Bardhi de falta, con picardía y aprovechando el salto de la barrera para colar el balón por debajo. El macedonio, que volvía a jugar tras su lesión, firmó el mejor regreso posible, sobre todo porque así lo confirmó en los minutos posteriores. Para colmo de los locales, el 1-2 llegó antes del paso por vestuarios con una acción de Malsa tras error de Ignasi Vilarrasa.



En la segunda mitad, los de Sergio González intentaron reaccionar pero Coke puso el 1-3 tras un remate de Postigo rechazado por el meta local. El Valladolid echó picante al encuentro con un cabezazo de Weismann pasada la hora, pero un penalti de Alcaraz sobre Postigo, dio licencia al capitán Morales para establecer el definitivo 2-4 y cerrar el pase a cuartos.



En el Benito Villamarín, el Betis comenzó perdiendo ante la Real Sociedad pero pudo voltear el partido (3-1) aupado por su hombre más inspirado, Sergio Canales, autor de siete goles en los seis últimos encuentros. El centrocampista cántabro se inventó un disparo ajustado desde el borde del área para igualar la eliminatoria a diez minutos para el '90.



Antes, los de Imanol Alguacil se adelantaron con otro zurdazo y también del dorsal número 10. En esta ocasión fue Mikel Oyarzabal quien no falló ante Joel, pero su gol no fue suficiente para los txuri urdines, que tuvieron que jugar con uno menos por la expulsión de Asier Illarramendi a los 48 minutos.



El Betis fue a más con el paso de los minutos y terminó igualando en esa acción de Canales, pese a sufrir también la expulsión de Sanabria a 20' para el final, pero los de Manuel Pellegrini no tuvieron dudas. En la prórroga relució Borja Iglesias con un doblete que tumbó a la Real. El primer gol del 'panda' fue en un mano a mano y el segundo tras cabecear una falta exquisita de Joaquín.



Por su parte, en Montilivi, el Villarreal apagó la gran trayectoria de los catalanes en esta Copa y dejó al torneo del 'KO' con sólo dos equipos más de Segunda División: Almería y Rayo. Los de Unai Emery se conformaron con un gol de Yeremi Pino en la primera mitad para dejar en la cuneta a un combativo Girona.



Pino marcó el 0-1 a los 19 minutos, aprovechando un rechace que pegó en el poste tras un disparo de Manu Trigueros. La intuición del joven jugador del Villarreal bastó a los castellonenses, pese a sufrir en algunas fases del segundo acto, para sellar su presencia en los cuartos de final de la Copa del Rey.



--RESULTADOS OCTAVOS DE FINAL.



-Martes.



Real Valladolid - Levante 2-4.



Betis - Real Sociedad 3-1.



Girona - Villarreal 0-1.



-Miércoles.



Sevilla - Valencia 19.00 horas.



Rayo Vallecano - Barcelona 21.00 horas.



Almería - Osasuna 21.00 horas.



-Jueves.



Navalcarnero - Granada 19.00 horas.



Alcoyano - Athletic Club 21.00 horas.