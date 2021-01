Agricultores guatemaltecos son optimistas con sus perspectivas para 2021

Agricultores cosechan repollos en un cultivo en Patzicía, Chimaltenango (Guatemala). EFE/ Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 26 ene (EFE).- La Cámara del Agro de Guatemala presentó este martes sus perspectivas para 2021, que se prevén más favorables para el sector que los resultados del año pasado, pero la entidad exigió mayor velocidad en la devolución del crédito fiscal.

El presidente de la Cámara, Nils Leporowski, comentó a Efe que el 56 % de los asociados "creen que el agro y las 'commodities' (materias primas) tendrán mejor precio este año", por lo que será, en términos generales "un año mejor".

Aunque 2020 no fue para el sector agrícola lo malo que significó para tantos otros por la pandemia y los confinamientos -Guatemala, de hecho, tuvo una caída de apenas el 1,5 % del PIB-, sí hubo algunos "golpes" a los productores locales que no exportan, principalmente, aseguró Leporowski.

El empresario consideró que "el agro nunca paró (en 2020), aunque hubo una baja en consumo nacional local por los cierres de hoteles y restaurantes. Las exportaciones, en cambio, se mantuvieron".

Ahora en los primeros días de 2021, dijo Leporowski a Efe, ya "hay una mejora en precios de la mayoría de los exportadores. Vemos mejor precio de azúcar, hule, aceite de palma. Habrá que ver nada más a lo largo del año cómo va la pandemia afectando los mercados y asociados".

La devolución del crédito fiscal "preocupa", dijo el presidente de la Cámara del Agro, pues "no está siendo a la velocidad que debería de ser", complementó.

Además de ese punto, el país centroamericano también necesita a juicio de la entidad regular "el trabajo a tiempo parcial, la ley de infraestructura vial, el tratado de libre comercio con Corea del Sur y la diversificación agrícola".

La aceleración de los contagios del coronavirus SARS-CoV-2, los hospitales saturados nuevamente, la reducción de las medidas en la ciudadanía y el endurecimiento de otras a nivel estatal son temas que también preocupan a la Cámara del Agro.

Este martes, el Gobierno de Guatemala adoptó nuevas medidas para contener el virus, con la reducción de horarios de apertura de supermercados, centros comerciales, bares y mercados y restringió de nuevo el acceso a playas y lagos.

Estas "no son medidas que nos agradan porque afectan la economía y el empleo, pero entendemos que son temporales y se deben revaluar cada 15 días", soslayó.

Leporowski esgrimió que la tensión política que vivió Guatemala al cierre del año anterior, con las manifestaciones violentas y la respuesta de las autoridades por la crisis del Gobierno del presidente, Alejandro Giammattei, también afectaron al sector, pues "todo eso impacta porque es la imagen del país ante el mundo".

Las fotos de la quema del Congreso del pasado 21 de noviembre a manos de manifestantes encapuchados o del abuso de fuerza policial "viajaron a todo el mundo y el impacto en el turismo fue real. Medirlo es complicado, pero sí hubo un impacto negativo", concluyó.