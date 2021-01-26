ADVISORY HEALTH-CORONAVIRUS/BRITAIN-PATEL

UK'S Patel on border security during pandemic
Start: 26 Jan 2021 12:30 GMT
End: 26 Jan 2021 13:30 GMT
LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM- UK Home Secretary Priti Patel addresses parliament on border security during the pandemic, as the government considers a plan to make all travellers quarantine in hotels.
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Source: PARLIAMENT TV
Aspect Ratio: 16:9
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Topic: Politics / International Affairs
Audio: NATURAL/ ENGLISH
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