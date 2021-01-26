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Agencias

ADVISORY HEALTH-CORONAVIRUS/BRITAIN-PATEL

Por REUTERSJAN 26
26 de Enero de 2021

UK'S Patel on border security during pandemic

Start: 26 Jan 2021 12:30 GMT

End: 26 Jan 2021 13:30 GMT

LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM- UK Home Secretary Priti Patel addresses parliament on border security during the pandemic, as the government considers a plan to make all travellers quarantine in hotels.

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Source: PARLIAMENT TV

Aspect Ratio: 16:9

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Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL/ ENGLISH

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Reuters