103-119. Brown y Celtics celebran con triunfo el regreso de Tatum

Nada detiene el buen momento de juego del escolta Jaylen Brown, que aportó 26 puntos como líder de los Celtics de Boston, que se mantuvieron ganadores al imponerse de visitantes por 103-119 a los Bulls de Chicago en el regreso de su ala-pívot estrella Jayson Tatum, que también logró 24 tantos. EFE/EPA/TANNEN MAURY

Chicago (EE.UU.), 25 ene (EFE).- Nada detiene el buen momento de juego del escolta Jaylen Brown, que aportó 26 puntos como líder de los Celtics de Boston, que se mantuvieron ganadores al imponerse de visitantes por 103-119 a los Bulls de Chicago en el regreso de su ala-pívot estrella Jayson Tatum, que también logró 24 tantos.

Brown tuvo otro partido lleno de consistencia en el juego ofensivo después de que la pasada noche también consiguió 33 puntos y ayudó a los Celtics a ganar por paliza de 141-103 a los Cavaliers de Cleveland.

Tatum encestó tres triples y dio cinco asistencias en 31 minutos en su primera aparición desde el pasado 8 de enero, cuando fue baja debido a los protocolos de salud y seguridad de la NBA al estar contagiado con la covid-19.

El pívot alemán Daniel Theis anotó 19 puntos y el base Marcus Smart agregó 13 tantos, mientras empataba un récord personal con 11 asistencias, que lo dejaba con un doble-doble y a los Celtics con la segunda victoria consecutiva y marca de 10-6 para ocupar el tercer puesto de la Conferencia Este, que lideran los Sixers de Filadelfia (12-6), a pesar de que esta noche perdieron por 119-104, en Detroit, ante los Pistons.

El escolta Zach LaVine lideró a Chicago con 30 puntos y anotó 6 de 10 intentos de triples, pero no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota, la segunda consecutiva de los Bulls (7-10).

El ala-pívot finlandés Lauri Markkanen anotó 18 tantos como segundo máximo encestador de los Bulls, que tienen marca de 2-5 en su campo del United Center.

Mientras que el ala-pívot reserva Thaddeus Young, que se quedó a las puertas de un triple-doble con 16 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias, acabó como el sexto jugador y el más completo de los Bulls.

Smart anotó 13 y Brown y Tatum agregaron 11 puntos cada uno mientras los Celtics tomaron una ventaja de 60-50 en el medio tiempo, que sería la que definiese el marcador el resto del camino.

Los Celtics tienen previsto enfrentarse el miércoles a los Spurs, en San Antonio, pero todavía no saben si viajarán después de que esta noche fuera aplazado el partido que el equipo tejano tenía previsto disputar frente a los New Orleans Pelicans.

La NBA determinó el aplazamiento ya que ninguno de los dos equipos tenía suficientes jugadores disponibles, siendo el vigésimo segundo partido que no se juega debido a los protocolos de salud y seguridad por la covid-19.

Tampoco los Bulls podrán jugar el miércoles contra los Grizzlies de Memphis, que tampoco disputaron esta noche el partido programado contra los Kings de Sacramento por el mismo motivo.