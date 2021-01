Xi habla sobre multilateralismo y fortaleza ante presión de EEUU

(Bloomberg) -- El presidente chino, Xi Jinping, pidió al mundo dejar de lado el “prejuicio ideológico” y evitar una “mentalidad anticuada tipo Guerra Fría”, mientras señalaba que China continuará forjando su propio camino, independientemente de las críticas de Occidente.

Es vital mantenerse comprometido con el derecho internacional y las reglas internacionales “en lugar de seguir comprometidos con la supremacía”, dijo Xi en el evento de Davos el lunes, en su primer discurso desde que Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos. “La confrontación nos llevará a un callejón sin salida”, dijo, e instó a un retorno al respeto mutuo para impulsar la recuperación de la pandemia.

“Crear pequeños círculos y comenzar una nueva Guerra Fría, rechazar, amenazar o intimidar a otros, imponer deliberadamente desacoplamientos, interrupciones de suministro o sanciones, o crear aislamiento o alejamiento, solo empujará al mundo a la división e incluso a la confrontación”, dijo.

El discurso de Xi había sido ampliamente anticipado por el tono que establecería para las relaciones entre las economías más grandes del mundo en los próximos cuatro años. Aunque Xi no nombró a Biden por su nombre, muchos de sus comentarios estaban claramente dirigidos a la nueva Administración estadounidense.

Xi repitió muchos de los mismos comentarios sobre multilateralismo y resultados “beneficiosos para todos” que hizo en su último discurso en Davos hace cuatro años, días antes de la investidura de Donald Trump, pero también señaló que no tiene la intención de cambiar de rumbo ante la presión estadounidense.

Xi señaló su deseo de dejar a un lado los problemas políticos que han ayudado a impulsar el deterioro de las relaciones con los países occidentales, incluida su abolición de los límites de términos y el uso de campos de “reeducación” en la región occidental de Xinjiang.

El deseo de Xi de dejar de lado las diferencias políticas no convencerá fácilmente. En la campaña electoral, Biden dijo que las políticas de China en Xinjiang eran “inconcebibles” e incluso tildó a Xi de “rufián”. La Unión Europea también calificó oficialmente a China de “rival sistémico” en 2019, aunque firmó un acuerdo de inversión con la nación asiática en los últimos días de 2020.

Diálogo personal

Durante el discurso, Xi insinuó su deseo de restablecer el diálogo de alto nivel con la Administración entrante, y pidió a los países que “mejoren la confianza política a través de la comunicación estratégica”. El líder chino logró construir una relación personal cordial con Trump incluso cuando las dos potencias iniciaron una guerra comercial.

Para el momento en que Biden asumió el cargo, más de 100 foros de intercambio organizados oficialmente se habían disuelto, compañías como Huawei Technologies se han visto afectadas por restricciones a la exportación y aranceles impuestos a casi US$500.000 millones en productos. Si bien Biden no ha dado muchos detalles sobre cómo lidiará con estos y otros asuntos conflictivos, ha señalado un giro que se distanciará de la confrontación con la competencia.

En su discurso, Xi no usó el tono triunfal evidente en algunos de sus discursos nacionales en los últimos años. En septiembre pasado, Xi dijo que la respuesta pandémica de China demostraba la “superioridad” del sistema político chino. En otros, ha argumentado que “China se está acercando al centro del escenario mundial”.

Aún así, el presidente habló desde una posición de fortaleza: China ha sido la única economía importante en registrar un crecimiento en medio de la pandemia el año pasado, y economistas pronostican una expansión de 8,3% este año, en comparación con 4,1% en EE.UU.

Nota Original:Signaling No Change in China’s Course, Xi Warns Against Cold War

©2021 Bloomberg L.P.