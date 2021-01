Xabi Alonso volverá a ser juzgado por supuesto fraude fiscal

01/01/1970 Xabi Alonso EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EEUROPA PRESS



MADRID, 25 (CHANCE)Ç



Este año no ha comenzado de la mejor forma para el ex jugador del Real Madrid, Xabi Alonso, tras conocerse la noticia de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido anular la sentencia que había absuelto al deportista por fraude fiscal.Con esta nueva decisión, el tribunal ordena la "devolución de la causa para que los mismos magistrados dicten una nueva sentencia en la que se solventen las omisiones que han determinado la nulidad y se proceda a resolver, con la debida motivación". Hay que recordar que la Fiscalía pidió para Alonso una pena de cinco años de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública cometidos en los ejercicios 2010, 2011 y 2012.A pesar de este nuevo palo, Xabi Alonso prefiere seguir con su vida ajeno al foco mediático que le rodea y presumiendo de familia feliz y unida en redes sociales. Siempre que puede, el ex jugador del Real Madrid comparte con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de su día a día donde su mujer Nagore Aramburu y sus hijos Jontxu, Emma y Ane son los grandes protagonistas.