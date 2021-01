Venezuela acusa a Guyana de tergiversar la detención de dos barcos guyaneses

En la imagen un registro del canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 25 ene (EFE).- El Gobierno de Venezuela acusó este lunes a Guyana de tergiversar la detención de dos barcos pesqueros guyaneses por parte de la Armada venezolana, en una zona que ambos países defienden como suya, y reiteró su oferta de diálogo a las autoridades de Georgetown.

"Venezuela rechaza y denuncia las falsas acusaciones y tergiversaciones proferidas por la República Cooperativa de Guyana, al tiempo que ratifica su oferta de diálogo sincero, sin agendas ocultas, con el fin de crear un ambiente propicio para el entendimiento", dijo en un comunicado la Cancillería venezolana.

El Gobierno de Guyana informó el domingo sobre la detención de los pesqueros Lady Nayera y Sea Wolf, registrados en su país y que operan frente a la costa de Waini Point, dentro de su Zona Económica Exclusiva.

Sin embargo, Venezuela indicó hoy que esta denuncia es una "difamación" de Guyana y aseguró que los pesqueros fueron detenidos en aguas venezolanas y que ambas embarcaciones se encontraban ejerciendo "pesca ilegal".

"La operación de la Armada Bolivariana se ejecutó en aguas de indiscutible soberanía venezolana, en pleno respeto a la legislación vigente, garantizando el debido proceso de los tripulantes detenidos", defendió el Gobierno venezolano.

Indicó que la denuncia de Guyana se trata de una "nueva matriz mediática" que, a su juicio, deja al "desnudo las pretensiones unilaterales" del Gobierno de Georgetown "en alianza contra trasnacionales petroleras, particularmente con la estadounidense Exxon Mobil, sobre territorio venezolano no controvertido, así como sobre áreas marinas y submarinas pendientes por delimitar".

En ese sentido, Venezuela subrayó que "no permitirá incursiones ilegales de ninguna clase en su territorio" y que ejercerá su derecho a la defensa de su soberanía.

VENEZUELA DEFIENDE UN DECRETO TERRITORIAL

Venezuela también rechazó la denuncia de Guyana de que el Gobierno de Nicolás Maduro pretende establecer un nuevo espacio marítimo llamado "Territorio para el desarrollo de la Fachada Atlántica" que, Georgetown asegura, abarca las aguas territoriales de Guyana y su plataforma continental.

El Ejecutivo venezolano defendió que el decreto se trata de una "ordenación territorial" que "exclusivamente postula la formulación de políticas públicas para el desarrollo marítimo en territorio exclusivo y no controvertido de la República Bolivariana de Venezuela".

Venezuela y Guyana mantienen una disputa por un territorio que abarca casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo.

La polémica por la zona se ha agudizado en los últimos años, después de que la compañía estadounidense ExxonMobil descubriera, en 2015, yacimientos de petróleo en las aguas adyacentes a la zona en litigio.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declaró competente para resolver esta disputa, pero Venezuela rechaza la decisión y defiende que la controversia se resuelva de manera bilateral.