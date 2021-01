Usuarios de Reddit disparan las acciones de GameStop y trolean a Wall Street

En la imagen una tienda GameStop. EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

Nueva York, 25 ene (EFE).- Un grupo de usuarios del foro digital Reddit que debaten sobre bolsa contribuyeron este lunes a que las acciones de la tienda de videojuegos GameStop se dispararan hasta un 144 % y desafiaron a veteranos analistas de Wall Street que argumentaban que iba a producirse una caída de su valor.

Decenas de usuarios de un "subreddit" (subforo) llamado Walll Street Bets (apuestas de Wall Street) llevan días animándose a comprar furiosamente acciones de GameStop, que hoy llegó a cotizar a casi 160 dólares por título en medio de un alto volumen de negociación y habiendo comenzado el año en apenas 17 dólares.

Esta empresa minorista con tiendas físicas, que se ha visto afectada por la pandemia de covid-19 y por el ascenso de las compras por internet, era conocida entre los expertos del mercado por su potencial bajista y muchos habían comprado opciones de venta, una apuesta que se ha visto "aplastada" con las recientes subidas.

Una primera subida de las acciones por un aumento inesperado del volumen de compra fuerza a aquellos en el mercado de opciones a corto a reducir las pérdidas con la compra de los títulos en los que apuestan a la baja, lo que impulsa aún más el precio de la acción.

"WSB está haciendo caer a Wall Street por sí solo. El poder para el maldito pueblo. Estoy muy orgulloso de todos vosotros, retardados analfabetos", escribió este lunes uno de los usuarios del foro, enlazando a una noticia que explicaba que los "vendedores en corto" de GameStop perdieron hoy 1.600 millones de dólares.

La fulgurante subida de la firma obligó a la Bolsa de Nueva York a paralizar su cotización -una herramienta para hacer frente a la volatilidad- hasta nueve veces antes de que cayera en picado y cerrara la jornada en casi 77 dólares por acción.

Pequeños inversores como los de Reddit, que generalmente utilizan aplicaciones de "trading" para jugar en bolsa sin comisiones, han disparado los precios de otras empresas que pasan por malos momentos como la cadena de cines AMC, la empresa de teléfonos Blackberry o la minorista Bed Bath & Beyond, en muchos casos retando los argumentos de los analistas.

"Lo que ha ocurrido con la acción de GameStop es un recordatorio de cómo los tiempos están cambiando. Un nuevo ejército de 'traders' no centrados en las valoraciones, sino en oportunidades de impulso que ven en el Wall Street Bets de Reddit, Youtubers, TikTok o Robinhood (una aplicación de corretaje)", opinó el analista Ed Moya, de la firma Oanda.

Otro caso que refleja el nuevo comportamiento de los inversores, especialmente los más jóvenes, tuvo lugar hace unos días cuando el fundador de Tesla, Elon Musk, recomendó en Twitter la aplicación de mensajería Signal y una acción que no tenía nada que ver llamada Signal Advance se disparó hasta un 1.100 % los dos días siguientes.