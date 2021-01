Uruguay negocia con Rusia la posibilidad de adquirir dosis de la Sputnik V

En la imagen la vacuna Sputnik V. EFE/EPA/YURI KOCHETKOV/Archivo

Montevideo, 25 ene (EFE).- Uruguay mantiene negociaciones con Rusia para adquirir dosis de la vacuna Sputnik V y, aunque todavía quedan consultas técnicas y científicas por resolver, desde el Gobierno ruso creen que pueden trabajar "con la mejor buena voluntad" para facilitar el producto al país suramericano.

Así lo dijo a la prensa el embajador de Rusia en Uruguay, Andrey Budaev, tras reunirse en la Torre Ejecutiva de Montevideo con el presidente del país suramericano, Luis Lacalle Pou.

En este sentido, Budaev destacó que fue una reunión positiva en la que pudo presentarse oficialmente ante el mandatario uruguayo y, si bien no quiso dar detalles sobre plazos o cantidades, dijo que las negociaciones por la vacuna contra la covid-19 están desarrollándose.

De momento, Uruguay tiene confirmada la compra de casi 3,8 millones de dosis de vacunas a los laboratorios Pfizer y Sinovac, además de una reserva de 1,5 millones del Fondo Covax, creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para una distribución entre países menos favorecidos.

"Este tema está negociándose desde hace un tiempo pero todavía está en el proceso de estudio, no puedo adelantarle nada. Es un proceso bastante complicado, tiene sus etapas necesarias. Todo el proceso está normal", explicó el embajador ruso.

Además, señaló que hay interés "de ambas partes" pero agregó que Rusia nunca impondrá su producto a sus socios en el resto del mundo.

"La decisión se toma después de hacer un análisis profundo desde el punto de vista científico, medicinal y de otra índole. Paciencia, todo el proceso necesita su tiempo", enfatizó.

El embajador explicó que Uruguay formuló preguntas científicas que ahora deberán ser respondidas por Rusia. Al respecto, apuntó que esto no es propiedad exclusiva del Gobierno ruso ya que el encargado de negociar con el exterior es el fondo de inversiones directas de Rusia, cuya estructura es semiestatal.

Según el informe diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Uruguay acumula 37.633 contagios, con 7.987 activos, de los que 99 se encuentran en cuidados intensivos.

Montevideo y Rivera (norte) siguen siendo los departamentos (provincias) más afectados, aunque este domingo Durazno (centro) también ingresó en la zona roja del índice de Harvard al superar los 25 infectados cada 100.000 habitantes.