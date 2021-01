Turquía.- Borrell quiere usar el clima positivo con Turquía para retomar en febrero las negociaciones sobre Chipre

14/03/2018 Imagen de archivo del Mediterráneo oriental. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DAN BARBARIAN/PIKIWIKI



BRUSELAS, 25 (EUROPA PRESS)



El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado este lunes que la apertura de las conversaciones entre Grecia y Turquía, tras varios años bloqueadas, generan un clima positivo que, a su juicio, hay que aprovechar para reanudar el diálogo sobre Chipre.



Así se ha expresado el jefe de la diplomacia comunitaria en una rueda de prensa tras el Consejo de Asuntos Exteriores celebrado en persona en Bruselas. "Van a empezar las negociaciones con Grecia y esperamos que para mediados o finales de febrero comiencen las primeras conversaciones sobre Chipre", ha señalado.



Borrell ha indicado que su intención es "mantener el impulso" con Turquía, dejando a un lado las hostilidades vividas el pasado año por la crisis en el Mediterráneo, y retomar el diálogo liderado por Naciones Unidas para la unificación de Chipre. "Esperamos que los roces se mantengan en calma y se genere ese buen clima", ha indicado.



De esta forma, ha aplaudido la apertura de negociaciones con una sesión de más de tres horas entre las partes en la ciudad turca de Estambul. Para el Alto Representante esto se produce porque las acciones que "irritaban y envenenaban" la relación han cesado.



"No hay buques turcos desplegados en el Mediterráneo, ni actividades de prospección. Hemos acordado que las dos partes mantendremos el impulso y lo usaremos positivamente para avanzar en acuerdos", ha señalado.



Preguntado si la UE sigue adelante con las sanciones pactadas por el Consejo Europeo contra Turquía, que contempló añadir a más individuos y entidades a la lista de sanciones por las exploraciones gasísticas, el Alto Representante ha explicado que esa vía sigue su curso en los órganos del Consejo. "La lista no está preparada, pero se sigue trabajando en ella, no se ha abandonado el tema", ha detallado.



La UE defiende una doble vía, pues a la vez que discute la aplicación de nuevas sanciones por las prospecciones en el Mediterráneo, ofrece una agenda constructiva a Turquía para reconducir la relación.



PRIMER CONTACTO ENTRE ATENAS Y ANKARA



Tras la primera ronda de negociaciones en cuatro años, el primer ministro heleno, Kyriakos Mitsotakis, ha querido dejar claro que Grecia no abordará asuntos relacionados con su soberanía en la zona y ha señalado que, en caso de no llegar a un acuerdo, las partes podrían recurrir a la justicia internacional.



Grecia ha acusado a Turquía de llevar a cabo prospecciones y actividades de exploración de hidrocarburos de forma "ilegal" a poca distancia de varias de sus islas. Sin embargo, el Gobierno turco rechaza las acusaciones y asegura que las aguas en las que se está perforando gas a título experimental pertenecen a la plataforma continental turca.