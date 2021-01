Susana Uribarri nos habla de la esperada vuelta al trabajo de Ana Obregón

13/02/2016 Susana Uribarri y Ana Obregón, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 25 (CHANCE)



Susana Uribarri es, además de representante, íntima amiga de Ana Obregón. La manager fue la artífice de la reaparición pública de la actriz en las Campanadas de TVE y ahora estaría negociando una vuelta al trabajo de la bióloga por todo lo alto, como protagonista de una serie de televisión que comenzaría a rodar en los próximos meses.



Hemos podido hablar con Susana y le hemos preguntado cómo se encuentra Ana - que recientemente confesó que es incapaz de superar la muerte de su hijo Aless, cuando todos creíamos que poco a poco recuperaba las ganas de vivir - y qué hay de cierto en el rumoreado regreso de la actriz a nuestras pequeñas pantallas capitaneando un misterioso proyecto de ficción del que nada se ha desvelado todavía.



Uribarri, que se ha convertido en uno de los grandes apoyos de la presentadora, admite que Ana no está pasando, digamos, por el mejor de sus momentos: "Bueno, ahí está. Ha comenzado el año un poco como siempre, con la mente en su hijo que es lo que en este momento la tiene y la tendrá toda la vida".



Sin querer confirmar si han recibido una oferta para que Obregón vuelva al trabajo como protagonista de su propia serie de televisión porque "estamos aquí con esto lleno de gente", sí desvela que "Ana tiene mucho que dar, es muy profesional y seguro que la veréis pronto en algún sitio".



"Me parece que Ana puede reaparecer como presentadora, como actriz, es una grandísima profesional como te he dicho, dónde aparezca, aparecerá brillando" asegura Susana, demostrando una confianza plena en que la bióloga volverá, antes de lo que pensamos, a coger el timón de su carrera profesional, que a buen seguro será clave para aprender a sobrellevar la ausencia de su hijo Aless.