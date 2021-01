Surcoreano Kim supera a Cantlay con dos birdies finales y se proclama campeón

En la imagen el surcoreano Woo Kim. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

La Quinta (California, EE.UU.), 24 ene (EFE).- El surcoreano Woo Kim mostró de nuevo su mejor juego y en la cuarta y última ronda del torneo The American Express, correspondiente al PGA Tour, superó al estadounidense Patrick Cantlay para proclamarse nuevo campeón.

Kim, de 25 años, que el año pasado se iba del mismo escenario del Valle de Coachella (California) con la espalda lesionada, y sin tener su mejor control del juego, volvió por la puerta grande al concluir el torneo con 265 golpes (-23), uno menos que Cantlay (366, -22) y se quedó con el título y un premio en metálico de 1.206.000 dólares además de 500 puntos para la clasificación FedEx Cup.

El jugador surcoreano que había llegado a la cuarta ronda compartiendo el liderato con los estadounidenses os estadounidenses Tony Finau y el veterano Max Homa, aguantó las genialidades de Cantlay al entregar tarjeta firmada de 64 golpes (-8) con ocho birdies, incluidos los dos últimos que logró en los hoyos 16 y 17 que le aseguraron la victoria.

Kim, que consiguió su tercera victoria en el PGA Tour, reconoció que había pasado una noche inquieta mientras se preparaba para perseguir la primera desde el Players Championship 2017, una serie de 102 aperturas seguidas sin conocer el triunfo. victoria.

"Todos los años, tuve una oportunidad, pero no pude hacerlo", dijo Kim a través de un traductor. "Tenía mucha resolución en mi mente anoche. Tomé melatonina, pero aun así no dormí muy bien".

Kim reconoció que vio la clasificación mientras jugaba. Seis grupos por delante de él, Cantlay disparó un 61 y saltó del puesto 13 al frente mientras rompía el récord del Stadium Course por dos golpes.

"Tenía que saber qué estaba pasando, así que sabía cómo hacer mi juego en la ronda final", comentó Kim. "Sabía que Cantlay jugó muy bien. Traté de ser paciente y creer en mí mismo. Tuve la oportunidad en el 16 y 17, y ahí fue cuando pude hacerlo. Me siento bien conmigo mismo".

La inspiración de Cantlay solo lo puso a un golpe de ventaja, y Kim cómodamente hizo birdie en el par 5 del 16 para igualar. Kim luego enterró un putt para birdie de seis metros en el green de la isla del 17 para volver al frente de la clasificación, bombeando alegremente su puño cuando su putt de ritmo perfecto cayó dentro del hoyo.

Kim concluyó su tercera ronda libre de bogeys del torneo, todo en el Stadium Course diseñado por Pete Dye, con un par de dos putt en el 18 para terminar en 23 bajo 265 en este evento en el área de Palm Springs organizado por Bob. Esperanza.

"Intenté concentrarme en mi juego", dijo Kim. "Ni siquiera sabía que tenía hoy una ronda libre de bogey".

Kim se unió al estadounidense Collin Morikawa como los únicos jugadores del PGA Tour menores de 26 años con tres victorias en su carrera.

Por su parte, Cantlay, que también estuvo perfecto reconoció que había pensado que podía conseguir el título.

"Pensé que tendría la oportunidad de llegar a los playoffs", declaró Cantlay después de no alcanzar la cuarta victoria de su carrera a pesar de la mejor ronda de su carrera como profesional. "Jugué tan bien como me fue posible".

Cantlay, de 28 años, se llevó un premio de 730.000 dólares con 300 puntos para la clasificación de la FedEx Cup.

El australiano Cameron Davis acabó en tercer lugar con la suma de 268 golpes (-20), mientras que Finau fue cuarto (269, -19).

El mexicano Abraham Ancer compartió el quinto puesto con otros dos golfistas al sumar 273 golpes (-15) después de completar la jornada con una tarjeta firmada de 66 (-6).

Ancer, que se llevó un premio de 247.900 dólares y 100 puntos para la clasificación FedEx Cup, acabó el recorrido con un eagle (hoyo 8), cinco birdies y un bogey (hoyo 3), siendo el mejor jugador latinoamericano.

El argentino Emiliano Grillo, que comenzó la jornada en el quinto puesto, a dos golpes del liderato, tuvo su peor desempeño del torneo al registrar 76 golpes (+4) que lo relegaron hasta el 37 de la clasificación con la suma de 279 (-9).

Grillo tuvo un recorrido para el olvido con un doble bogey, cinco bogeys y dos birdies.

Su compatriota Nelson Ledesma estuvo mejor con tarjeta firmada de 69 (-3), pero sumó 288 golpes (par) que lo dejaron en el puesto 68.