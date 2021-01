Róchez frena al Benfica, Taremi aúpa al Oporto y el nipón Morita decide. EFE/EPA/LUIS FORRA

Lisboa, 25 ene (EFE).- El delantero hondureño del Nacional Bryan Róchez anotó el gol del empate a uno definitivo contra el Benfica, el japonés Hidemasa Morita debutó con el Santa Clara y marcó el tanto de la victoria ante el Rio Ave y el iraní Taremi selló la única diana entre el Farense y el Oporto

En la parte ofensiva del Benfica, no tuvieron su día el uruguayo Darwin Núñez y el internacional suizo Aris Seferovic, que formaron pareja de ataque, aunque no lograron batir a Daniel Guimaraes.

El primer tanto del encuentro lo marcó el medio ofensivo del Benfica Chiquinho, que apenas había tenido minutos esta temporada con Jorge Jesus, hasta que llegaron las bajas por covid.

Sin embargo, al inicio de la segunda parte, Bryan Róchez anotaba su tercer tanto en la Liga Portugal y establecía el empate a uno definitivo.

En el encuentro disputado este lunes entre el Rio Ave y el Santa Clara, que acabó 1-2, brillaron dos japoneses, Ryotaro Meshino e Hidemasa Morita.

Meshino logró el empate para el Rio Ave en la primera mitad, tras el 1-0 marcado por el portugués del Santa Clara Carlos Carvalho.

Se encargó de desnivelar la balanza hacia los de Azores el japonés Morita en el minuto 89. Un jugador fichado este mes de enero procedente del Kawasaki y que es internacional con la selección de su país.

Por su parte, el delantero iraní del Oporto Mehdi Taremi dio los tres puntos a "los dragones" tras marcar el único tanto del partido en el minuto 15, su séptimo tanto en la Liga Portugal.

Con esta victoria, el Oporto consolida la segunda plaza con 35 puntos, dos más que el Benfica y a uno del líder, el Sporting, que este martes juega su encuentro liguero a domicilio contra el Boavista.

Este lunes, el Tondela que entrena Pako Ayestarán sucumbió ante el Belenenses.

Abrió el marcador el delantero colombiano ex del Ajax Mateo Cassierra y firmó el 2-0 definitivo el interior luso Tiago Esgaio.

A destacar el debut en el Tondela, ya iniciada la segunda mitad, del jugador cedido por el Eibar Roberto Olabe, hijo del mítico portero que brilló en la extinta UD Salamanca y en la Real Sociedad.