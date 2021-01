Regulador mexicano multa a bancos internacionales por colusión en mercado secundario deuda soberana

CIUDAD DE MÉXICO, 25 ene (Reuters) - El regulador de competencia mexicano informó el lunes que impuso multas por un total de 35 millones de pesos (1.75 millones de dólares) a siete bancos internacionales y a 11 operadores por coludirse para manipular el mercado secundario de deuda soberana entre 2010 y 2013.

La autoridad dijo que encontró evidencia de que los bancos Barclays, Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank of America, BBVA Bancomer y J.P. Morgan realizaron 142 acuerdos ilegales para vender o comprar a cierto precio o no comercializar ni adquirir ciertos papeles de deuda gubernamental.

"(Esas conductas) tuvieron un impacto directo sobre el precio de los instrumentos relacionados en dichas transacciones en el mercado secundario", agregó el ente antimonopolios, la Cofece, en un comunicado.

Para realizar los acuerdos, los operadores intercambiaron mensajes a través de las plataformas contratadas por los bancos como herramientas para realizar las transacciones, afirmó el organismo.

En 2018, el regulador de competencia ya había impuesto multas a algunos de los bancos por manipulación en los volúmenes de operación, pero la decisión fue apelada.

Santander respondió a una consulta de Reuters sobre la resolución de la Cofece que su actuación "ha estado siempre apegada a la norma" y confía en que demostrará que no incurrió en alguna falta. Citibanamex dijo que no tenía comentarios y el resto de los bancos mencionados por la autoridad no respondieron de inmediato a una consulta sobre la sanción en su contra.

(1 dólar estadounidense = 20.0845 pesos mexicanos) (Reporte de Abraham González, editado por Adriana Barrera)