Putin califica marchas pro-Navalny ilegales, se espera nueva protesta el domingo

Por Vladimir Soldatkin y Tom Balmforth

MOSCÚ, 25 ene (Reuters) - El presidente ruso, Vladimir Putin, condenó las protestas del fin de semana en demanda de la liberación del crítico del Kremlin encarcelado Alexei Navalny como peligrosas e ilegales, mientras aliados del político opositor dijeron que planeaban una protesta similar para el domingo.

La policía detuvo a más de 3.700 personas y usó la fuerza para disolver los mítines en Rusia el sábado cuando decenas de miles de manifestantes ignoraron el frío extremo y las advertencias de la policía para exigir que Navalny sea liberado de la cárcel, donde cumple una condena de 30 días por presuntas violaciones de la libertad condicional.

Putin, que evitó mencionar a Navalny por su nombre, dijo a estudiantes el lunes que nadie debería usar una acción de protesta ilegal para promover sus propios intereses políticos.

"Todos tienen derecho a expresar su punto de vista dentro del marco provisto por la ley. Todo lo que esté fuera de la ley no solo es contraproducente, sino peligroso", dijo Putin.

Citó la agitación causada por la Revolución Rusa de 1917 y el colapso de la Unión Soviética en 1991 como ejemplos de cómo las acciones ilegales pueden causar miseria a la gente y, por lo tanto, es mejor evitarlas.

Mientras Putin hablaba, Leonid Volkov, un aliado cercano de Navalny actualmente fuera de Rusia, anunció planes para una nueva protesta este domingo que pediría una vez más a las autoridades que liberen a Navalny.

Putin, en una rara refutación pública de algo de lo que Navalny lo ha acusado, rechazó el lunes una acusación hecha en un video la semana pasada que desde entonces ha ganado más de 86 millones de visitas en YouTube.

Navalny alegó en él que Putin era dueño de un opulento palacio en el Mar Negro que los amigos del líder ruso habían pagado, a veces con dinero público.

"No he visto el video, simplemente porque no tengo tiempo libre para ver esa información, pero revisé compilaciones de videos", dijo Putin.

"... Nada de lo allí señalado como mi propiedad me pertenece ni a mí ni a mis familiares y nunca me ha pertenecido (a nosotros). Nunca", dijo. (Reporte de Vladimir Soldatkin, Darya Korsunskaya, Anton Zverev y Tom Balmforth, Alexander Marrow Editado en español por Gabriela Donoso)