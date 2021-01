Puerto Rico reconoce que no alcanzará la inmunidad de rebaño para junio

Una mujer recibe, el 23 de diciembre de 2020, la vacuna de Moderna contra la covid-19 en el Coliseo Pedrín Zorrilla, en San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 25 ene (EFE).- El Gobierno puertorriqueño reconoció este lunes que al ritmo actual no podrá alcanzar, para el verano del hemisferio norte (junio), la meta de que un 70 % de los 3,1 millones de habitantes de la isla estén vacunados, lo que permitiría la inmunidad de rebaño, mientras siguen aumentando muertos y casos de la covid-19.

El secretario de Salud de Puerto Rico, Carlos Mellado aclaró en una rueda de prensa que el actual ritmo de vacunación no permitirá la deseada inmunidad de rebaño, fenómeno que se da en una determina población cuando parte de ella alcanza la inmunidad a una enfermedad por contagio previo o vacunación.

El mismo gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, hace unas dos semanas apuntó a ese objetivo del verano como fecha en la que el 70 % de la población debería estar ya vacunada, un objetivo que dado lo apuntado por Mellado este lunes no va a ser posible, a no ser que cambie el ritmo durante los próximos meses.

AUMENTAN CADA DÍA LAS MUERTES Y CONTAGIOS

Mientras, los casos y muertes siguen aumentando ya que Puerto Rico sumó 5 nuevas muertes y 1.157 casos positivos confirmados adicionales a causa de la covid-19, según el informe de este lunes del Departamento de Salud.

Mellado subrayó que será "matemáticamente difícil" vacunar al 70 %, tras informar que desde que se inicio la campaña, a mediados de diciembre, se han recibido un total de 352.050 dosis y distribuido 321.975.

"Seguimos recibiendo vacunas, no en la cantidad que quisiéramos pero sí les puedo garantizar que estamos haciendo la mejor distribución posible para atender a todo Puerto Rico de forma equitativa. Faltan muchas dosis por llegar y estamos esperanzados en que se tripliquen", destacó Mellado.

El secretario indicó que eso hace pensar que el número de vacunados en estos momentos es de 321.975, lo que supone poco más del 10 % de la población de la isla, lo que hace necesario un aumento del ritmo para llegar al ansiado porcentaje que garantiza la inmunidad de rebaño.

Mellado atribuyó el lento ritmo de vacunación a que Puerto Rico ha recibido hasta la fecha una media de 41.000 vacunas semanales, número insuficiente para alcanzar los objetivos del Gobierno que lidera Pedro Pierluisi.

PUERTO RICO UNO DE LOS TERRITORIOS CON MEJORES ESTADÍSTICAS

A pesar de que no se pudieran alcanzar los objetivos marcados, Puerto Rico es uno de los territorios que mejores estadísticas ha conseguido a nivel internacional hasta el momento.

Puerto Rico es el sexto territorio del mundo con más dosis de la vacuna contra la covid-19 administradas por cada 100 habitantes, lo que sitúa a la isla caribeña entre las jurisdicciones que mayor esfuerzo realizan para contener la pandemia.

La clasificación de vacunados por cada 100 habitantes, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la encabeza Israel, seguido por Emiratos Árabes Unidos, Barain en tercer lugar, Reino Unido cuarto y Estados Unidos quinto.

Mellado aclaró que en Puerto Rico no se guardan vacunas y que se distribuyen según llegan de acuerdo a una logística en manos de la Guardia Nacional.

Por sectores de la población, el funcionario reconoció que habrá "que hacer un esfuerzo extraordinario para cumplir con la vacunación de los mayores de 65.00 años", incluidos en la fase 1-B actualmente en marcha.

Respecto a otro sector crítico, el de maestros, aclaró que se han vacunado a unos 3.900, muy lejos de la cifra total de docentes en la isla.

El Ejecutivo puertorriqueño quiere que las aulas abran, aunque sea de forma parcial, durante el próximo mes de marzo, aunque dependerá en primer lugar de que los docentes y otros trabajadores de los más de 40.000 empleados del Departamento de Educación estén vacunados.

Mientras, el número de hospitalizados adultos según el informe de este lunes se eleva a 310 (domingo 292) y los ingresados adultos en unidades de cuidados intensivos se mantienen en 50.

Además, 43 individuos adultos siguen necesitando de ventiladores.

En cuanto a camas de hospital, hay 2.951 disponibles y 3.589 (3.588 ocupadas).

El municipio con más casos es San Juan con un total de 12.237.