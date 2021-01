Portland Trail Blazers se hace con la victoria contra New York Knicks por 116-113

Portland Trail Blazers se impuso en casa a New York Knicks por 116-113 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Portland Trail Blazers cayeron derrotados en casa contra San Antonio Spurs por 104-125. Por su parte, los de New York Knicks también perdieron a domicilio con Sacramento Kings por 103-94, consiguiendo un total de tres derrotas en sus cinco últimos partidos. Con este resultado, Portland Trail Blazers acumula nueve victorias en 15 partidos disputados en la temporada, mientras que New York Knicks se queda con ocho victorias en 18 partidos jugados.

Durante el primer cuarto el liderazgo estuvo en manos de Portland Trail Blazers, de hecho, consiguió un parcial de 11-2 y alcanzó una diferencia de 14 puntos (34-20) hasta finalizar con un 37-24. Después, durante el segundo cuarto los jugadores del equipo local se distanciaron en el electrónico y llegaron a ir ganando por 22 puntos (57-35) durante el cuarto, que terminó con un resultado parcial de 33-26. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 70-50 en el contador.

En el tercer cuarto el equipo visitante consiguió acercarse en el luminoso, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 10-2 y redujo la diferencia a valores mínimos al final del cuarto hasta que acabó con un resultado parcial de 19-27 y un total de 89-77. Por último, en el transcurso del último cuarto New York Knicks también logró aproximarse de nuevo en el marcador, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 11-2, aunque fue insuficiente para ganar el partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 27-36. Finalmente, el partido acabó con un resultado final de 116-113 a favor de los locales.

En el transcurso del encuentro destacaron las intervenciones de Damian Lillard y Anfernee Simons, que consiguieron 39 puntos, ocho asistencias y cinco rebotes y 16 puntos, dos asistencias y tres rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Immanuel Quickley y Julius Randle por sus acciones durante el partido, con 31 puntos, cuatro asistencias y tres rebotes y 25 puntos, cinco asistencias y siete rebotes respectivamente.

Tras ganar este encuentro, el siguiente duelo de Portland Trail Blazers será contra Oklahoma City Thunder en el Moda Center. Por su parte, el próximo adversario de New York Knicks será Utah Jazz, con el cual jugará en el Vivint Smart Home Arena.