Portaltic.-Netflix ofrece sonido con "calidad de estudio" en los teléfonos Android

MADRID, 25 (Portaltic/EP)



Netflix ha actualizado su servicio para los teléfonos Android más actuales con la introducción del del formato xHE-AAC con MPEG-D DRC, con el que mejora el sonido de los programas para que escalen a la "calidad de estudio".



La introducción de xHE-AAC con MPEG-D DRC en Android busca ofrecer un sonido más consistente tanto al cambiar de tipo de programa como dentro una película, serie o documental concretos. Para ello, la actualización mejora la gestión de la sonoridad y el control de rango dinámico.



El volumen al que se reproducen una película de acción, un concierto o una serie dramática no es el mismo y para entenderlo, Netflix lo explica en su blog oficial con el nivel de diálogo. Esto significa, con el mismo volumen configurado en el dispositivo, cuando el usuario ve una película de acción, optimizada para sonidos fuertes (como una explosión) si después cambia a una serie dramática, es posible que deba subir el volumen para entender los diálogos.



Con la actualización, la compañía introduce la gestión de la sonoridad, precisamente para que ese cambio no se note, y que el volumen sea constante entre tipos de programas. "Cuando funciona de forma eficaz, una vez que ajusta el volumen a un nivel cómodo, el usuario no tiene que cambiarlo nunca, ni siquiera cuando cambia de una película a un documental o a un concierto en directo", señalan desde la compañía.



Pero las mejoras también afectan a la reproducción de un contenido. En este caso, se habla de rango dinámico, que se entiende como la diferencia entre los sonidos más bajos y los más altos de un programa.



El formato xHE-AAC MPEG-D DRC aplicará un ajuste suave cuando los sonidos sean demasiado fuertes o demasiado suaves para las condiciones de escucha, y se adapta, además a distintas situaciones de escucha, ya sea a través de auriculares, de los altavoces del móvil o en un ambiente con ruido de fondo.



El resultado es una experiencia en la que el usuario escuchará los diálogos, las pisadas, la música o si hay elementos como coches o helicopteros sin que tenga que estar subiendo y bajando el volumen cada vez que se cambia de una escena con sonidos suaves a otra con sonidos fuertes, manteniendo siempre el diálogo.



En conjunto, la introducción del formato xHE-AAC con MPEG-D DRC en dispositivos Android a partir de la versión 9 mejora la inteligibilidad en entornos ruidosos, adapta el sonido a conexiones celulares variables y escala a calidad de estudio.