Pemex bloquearía casi 10.000 plazas de refinación en 2021

(Bloomberg) -- Pemex tiene contemplado dejar vacantes 9.374 plazas sindicalizadas en refinerías este año, frente a las 4.100 en 2020, según un documento interno de la compañía visto por Bloomberg.

El bloqueo a las plazas sindicalizadas incluye 1.113 vacantes en la refinería de Cadereyta. También se contemplan 1.792 vacantes en la refinería de Madero, 1.738 en la refinería de Minatitlán, 1.966 en la refinería de Salamanca, 1.051 en la refinería de Salina Cruz y 1.714 en la refinería de Tula.

El documento interno del subdirector de la filial Pemex Transformación Industrial, con fecha 5 de enero, advierte sobre los riesgos de seguridad que podrían surgir si no se cubren las vacantes.

Por su parte, Pemex y su sindicato oficial STPRM no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Reuters informó anteriormente sobre el documento que detallaba las reducciones de empleos en la estatal mexicana.

