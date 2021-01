Monedas con desempeño mixto por inquietud por covid-19: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso chileno y el colombiano registran un desempeño mixto a medida que los mercados mundiales revierten ganancias anteriores y los productos básicos caen en medio del temor de que el impacto económico de la pandemia esté lejos de terminar.

El peso chileno se fortaleció 0,1% pese a que el cobre está cayendo en medio de una baja volatilidad en los mercados globales en comparación con la mayoría de las sesiones de este año. El promedio móvil de 50 días actualmente en 735 por dólar ha estado sirviendo como resistencia del dólar a corto plazo en medio de la tendencia a la apreciación. El nivel de 700 por dólar probado en la primera semana de 2021 sigue siendo el soporte más inmediato.

La curva de Cámara también se enfrenta a variaciones moderadas antes de la decisión sobre la tasa de política monetaria del 27 de enero. El consenso es que la tasa clave se mantendrá sin cambios, mientras que los operadores están atentos a cualquier comentario sobre el ritmo de la recuperación económica.

El cobre ha caído 0,3% en Londres, recortando el repunte que ha impulsado al metal rojo durante meses. El principal operador de cobre de China prevé que los precios subirán otro 10% en la primera mitad del año.

El S&P recortó ganancias anteriores y podría unirse pronto a las acciones europeas en una sesión de moderada aversión al riesgo. El petróleo ha bajado 0,1%. El peso mexicano, el par más cercanos a las monedas andinas, también revirtió las ganancias anteriores a medida que la sesión comenzó a mostrar un tono más negativo.

Por su parte, el peso colombiano hoy está probando el límite superior del rango de 3.400-3.525 por dólar a medida que se daña la percepción internacional. Si se traspasa dicho límite, se abriría el camino para un debilitamiento hacia los 3.650 por dólar observado en noviembre.

(Parte de la información proviene de operadores FX familiarizados con las transacciones que solicitaron no ser identificados porque no están autorizados para hablar públicamente.)

Nota Original:COP, CLP Mixed as Covid-19 Still in Spotlight: Inside Andes

NOTA: Davison Santana es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son propias y no pretenden ser un consejo de inversión

©2021 Bloomberg L.P.