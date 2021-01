Los hospedajes en hoteles caen en España un 73 % en 2020 y los precios, un 6 %

Sala de reuniones en el hotel Riu Plaza España de Madrid. EFE/Zipi/Archivo

Madrid, 25 ene (EFE).- Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros bajaron un 73,3 % en 2020, hasta 91,6 millones, y los precios de las habitaciones cayeron una media del 6 %, como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Según las cifras de la Encuesta de Coyuntura Hotelera publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de ocupación hotelera se situó en 2020 en el 33,7 %, casi un 44 % menos que en 2019.

De las noches consumidas en 2020, 50,7 millones correspondieron a residentes (con un descenso del 57,6 %) y 40,9 millones, a no residentes (–81,7 %).

Los meses centrales del año (entre mayo y septiembre) fueron algo menos negativos, puesto que la caída en noches de hotel consumidas fue del 26,8 %, coincidiendo con el fin del estado de alarma y con la mejoría en las cifras de contagios que se registró hasta mediados de agosto.

Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania realizaron 15,3 millones de hospedajes hoteleros en 2020, lo que supuso el 37,6 % del total de los realizados por no residentes. Los descensos sobre el año anterior superaron el 80 % en ambos casos.

Entre los principales países emisores, los mayores descensos relativos en el número de pernoctaciones en España el año pasado fueron los de viajeros de Rusia (–91 %), Estados Unidos (–87,9 %) e Irlanda (–87,4 %).

En precios, la bajada media se situó en el 6 %. La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 81 euros y el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR en el argot del sector y el mejor indicador de la rentabilidad), alcanzó los 31,4 euros.

En diciembre las pernoctaciones alcanzaron los 3,1 millones, un 81,2 % menos que en ese mes de 2019, cuando se habían registrado 16,9 millones, y el número de viajeros fue de 1,3 millones, un 22,4 % de los que había un año antes.

El número de establecimientos abiertos se situó en 7.684, frente a los 8.189 de noviembre, y respecto a diciembre del año anterior bajaron un 39,3 %. El total de plazas ofertadas fue de 580.904, un 45,6 % del total.

De los 1,3 millones de viajeros, un millón fueron residentes en España (hicieron 1,9 millones de noches, un 71,7 % menos que en diciembre de 2019) y los 315.000 restantes, no residentes (1,2 millones de noches, un 87,9 % menos).