López Obrador recibe apoyo pero también críticas tras dar positivo a covid-19

Fotografía cedida por la presidencia de México, del mandatario Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Presidencia De México /Archivo

México, 24 ene (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que este domingo dio positivo a covid-19, ha recibido tanto apoyo como críticas al ser diagnosticado mientras se encontraba en una gira de trabajo.

Tras darse a conocer su contagio, la noticia corrió como la pólvora en las redes sociales, dado que el mandatario, de 67 años, ha sido durante meses criticado por no usar mascarillas y continuar, en buena medida, con una intensa agenda alrededor del país, que se encuentra en un momento crítico debido a la pandemia.

Buena parte de su gabinete y miembros de su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), salieron en bloque a desear una pronta recuperación del mandatario.

"Señor presidente López Obrador, sabemos de su fortaleza y tenaz actitud frente a las adversidades. Quienes integramos la Guardia Nacional le deseamos pronta recuperación", escribió en Twitter Luis Rodríguez Bucio, comandante de esa fuerza.

"Mis mejores deseos para pronto restablecimiento a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Saldrá adelante", publicó el canciller, Marcelo Ebrard.

"Ánimo presidente! Le deseamos una pronta recuperación. El pueblo de México está con usted", escribió Mario Delgado, presidente de Morena.

Mientras que el expresidente de México Felipe Calderón (2006-2012) también le deseó "sinceramente, una pronta recuperación", en línea con miembros de la oposición como el líder del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.

OPINIONES POLARIZADAS

Pero como viene ocurriendo prácticamente desde su llegada al poder en diciembre de 2018, esta noticia también ha dividido las opiniones en redes, especialmente porque el mandatario estuvo este fin de semana de gira de trabajo, con varios actos públicos acompañado de miembros de su gabinete y de políticos estatales.

De esta manera, etiquetas tan diferentes como #fuerzapresidente, #pronta (recuperación), #karma o #irresponsable se han colocado en tendencias de Twitter.

"(Presidente) irresponsable. Ojalá la vida nos haga justicia", apuntó un usuario.

"No me voy a conmover ni a solidarizar con López Obrador por su contagio de covid. Un miserable no merece ninguna consideración ni respeto", escribió una usuaria anónima.

"¿Y el 'detente'?", dijo el periodista José Cárdenas, crítico con la política oficialista, en relación al "escudo protector" al que una vez apeló López Obrador para protegerse del virus, generando mucha controversia.

Mientras, los 'amlovers', como se conoce a los fervientes defensores del mandatario, le han mandado miles de mensajes de apoyo y criticado quienes se "lucraban" con la enfermedad, llevando a la etiqueta #fuerzapresidente a encabezar las tendencias.

"La oposición muestra su peor rostro: el más miserable de todos. El más indigno", apuntó un usuario de Twitter.

"Saber dejar a un lado las diferencias y mandar un mensaje de aliento al presidente habla de la madurez política de muchos miembros de la oposición. Los demás sólo muestran su mezquindad, vulgaridad y poco nivel debate", opinó otro tuitero.

México acumula 1,7 millones de enfermos y roza los 150.000 decesos tras una semana en la que se han encadenado tres récords de contagios y muertes diarias.

Con estos datos es el cuarto país del mundo en número de decesos, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.