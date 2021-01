Laura Escanes se sincera con sus seguidores sobre su relación con Risto Mejide

MADRID, 25 (CHANCE)



Laura Escanes ha comenzado la semana con ganas de que su millón y medio de seguidores en Instagram la conozcan un poquito mejor. Para ello, la influencer se ha sometido a una ronda de preguntas y respuestas en las que, de lo más sincera y natural, ha confesado detalles acerca de ella que, aunque parezca mentira, muchos desconocíamos. Además de hablar de su reciente operación de pecho, de su carácter y de que calza un 40 de pie con su 1.71 metros de estatura, la catalana no ha tenido problema en confesarse acerca de su relación con Risto Mejide, que no duda en confesar que ha cambiado tras el nacimiento de su pequeña Roma, de un año.



Sobre su única hija, Laura ha desvelado que "ha superado todas las expectativas. No sabía que se podíaa querer tantísimo. Es muy intenso, pero una intensidad indescriptible. Ser madre es lo mejor que me ha paado en la vida. No sé que he hecho toda mi vida sin Roma".



Igual de sincera ha sido acerca de su relación con Risto. Y es que, sin dudarlo, la influencer asegura que todas las relaciones cambian y evolucionan, y, tras la llegada de Roma, la suya no iba a ser diferente. "Ser padres es un reto, descubrimos cosas el uno del otro q antes no conocíamos", confiesa, antes de señalar que su relación ha cambiado, "aunque no a peor". "Ahora nos entendemos mucho más que al principio. Y espero que ren unos años pueda seguir dicendo qe la relacion ha cambiado. Sino, qué aburrimiento ser y pensar siempre lo mismo", afirma convencida.



Disfrutando al máximo de su pequeña, Laura desvela que, por el momento, no quiere tener más hijos con el presentador: "A corto plazo no me lo planteo". Sin embargo, no es un no definitivo y deja la puerta abierta a ampliar, en un futuro, la familia. De lo que sí tiene ganas la inflluencer es de volver a viajar para poder "desconectar de la rutina", por lo que está deseando que se levanten las restricciones a causa de la pandemia.