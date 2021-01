La RUSADA no recurrirá la decisión del TAS, aunque la considera injusta

Vista de la placa principal de la agencia antidopaje rusa, RUSADA en Moscú (Rusia). EFE/Maxim Shipenkov/Archivo

Moscú, 25 ene (EFE).- La Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) no recurrirá el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que sanciona al deporte ruso pese a considerarla injusta, a fin de poner punto final a este proceso y proteger con ello los intereses de sus deportistas, informó hoy en un comunicado.

"Priorizando los intereses de los deportistas y del deporte ruso en general, y partiendo de la necesidad de lograr cierto grado de certeza legal, la RUSADA ha tomado la decisión de no apelar la decisión del TAS ante el Tribunal Federal de Suiza", señaló la agencia antidopaje.

El TAS redujo en diciembre a la mitad (dos años) las sanciones propuestas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) a Rusia y prohibió a sus deportistas participar bajo su himno y su bandera en cualquier competición olímpica o campeonato del mundo durante ese periodo, hasta el 16 de diciembre de 2022.

Este periodo incluye los Juegos de Tokio, en julio de 2021, y los de invierno de Pekín, en febrero de 2022. Los deportistas rusos podrán participar en ellos como "independientes" y sin ninguno de los símbolos de su país.

Con la decisión de no recurrir la decisión del TAS, la RUSADA da "por cerrado el presente capítulo" y expresa su disposición a continuar trabajando con la AMA para lograr la rehabilitación total del deporte ruso.

La agencia antidopaje rusa subrayó que está totalmente en desacuerdo con el dictamen del TAS sobre la presunta manipulación de datos de su laboratorio y aseguró que se trata de una "valoración incorrecta y unilateral de los hechos".

"Lamentamos que el TAS no prestase atención a los argumentos y pruebas detalladas presentadas por la RUSADA (...) durante el proceso", señaló la entidad.

La agencia considera que el fallo "no solo contradice los principios básicos de la justicia, sino que es injustificado a la luz del considerable progreso logrado por la RUSADA, reconocido por la AMA".

Por todo ello considera las sanciones "injustificadas e injustas".

Sin embargo, celebra el enfoque "responsable y racional" de los jueces que denegaron la solicitud de la AMA de imponer sanciones colectivas a los atletas limpios, por lo cual toma la decisión de poner fin a los litigios y buscar su rehabilitación en un futuro.