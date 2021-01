La Infanta Elena evita pronunciarse sobre la reunión familiar para celebrar el tercer grado de Urdangarín

16/01/2020 La Infanta Elena, en una imagen de archivo. MADRID, 25 (CHANCE) Después de obtener el tercer grado penitenciario, Iñaki Urdangarín celebraba su ansiada "semilibertad" en compañía de su mujer, la Infanta Cristina, y de alguno de sus hijos, en la casa que la Infanta Elena tiene en el madrileño barrio de Retiro. Un discreto reencuentro familiar al que no habrían faltado Froilán, Victoria Federica y el novio de ésta, Jorge Bárcenas, según aseguran diversas fuentes. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 25 (CHANCE)



Después de obtener el tercer grado penitenciario, Iñaki Urdangarín celebraba su ansiada "semilibertad" en compañía de su mujer, la Infanta Cristina, y de alguno de sus hijos, en la casa que la Infanta Elena tiene en el madrileño barrio de Retiro. Un discreto reencuentro familiar al que no habrían faltado Froilán, Victoria Federica y el novio de ésta, Jorge Bárcenas, según aseguran diversas fuentes.



Nada tendría de especial esta celebración si no fuese porque, a causa de la tercera ola de la pandemia, se han prohibido las reuniones en domicilios de más de seis personas no convivientes, por lo que, sin pretenderlo, las hijas del Rey Juan Carlos habrían incumplido las medidas restrictivas contra el Covid para sorprender a Urdangarín tras la obtención del tercer grado penitenciario.



Una información sobre la que, sin embargo, no se ha pronunciado todavía ninguno de los supuestos implicados en esta celebración familiar. Hace unos minutos hemos podido preguntar a la Infanta Elena si es cierto que en su casa se reunieron, en este reencuentro con el marido de su hermana, 7 personas de varios núcleos familiares distintos. ¿La respuesta de la Duquesa de Lugo? Un acelerón del coche y una mirada que no deja lugar a dudas y que habla por sí misma, desmintiendo sin necesidad de palabras que hayan incumplido, en su domicilio, las medidas anticovid. En el siguiente vídeo te mostramos su reacción.