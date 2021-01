La estadounidense Jessica Korda gana en Orlando y su hermana Nelly es tercera

en la imagen la estadounidense Jessica Korda. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Lake Buena Vista (EE.UU.), 24 ene (EFE).- La estadounidense Jessica Korda conquistó este domingo el Torneo de Campeonas Diamond Resorts en Orlando (Florida) a expensas de su compatriota Danielle Kang, que había liderado las tres rondas anteriores de en el comienzo de la temporada en la LPGA Tour.

Korda, de 27 años, que acabó la cuarta ronda con 66 golpes (-5) sumó 260 (-24) y empató con Kang, que presentó tarjeta de 68 (-3), lo que forzó al desempate en el hoyo 18 de par 3.

Korda dominó con un 'birdie', el séptimo de la jornada que comenzó con un 'bogey' en el hoyo 3.

La nueva campeona sumó su sexto título del LPGA Tour, pero el primero desde 2018, cuando ganó el Honda LPGA Thailand.

Su hermana Nelly Korda, cuarta del mundo, acabó en el tercer lugar con un registro de 67 golpes (-4). Ella totalizó 262 golpes (-22).

El cuarto puesto fue para la surcoreana In Gee Chun (267, -17).

Kang, de 28 años, estuvo en control del torneo en las tres primeras rondas, hasta que surgió la inspiración de Jessica, quien en la tercera ronda entregó una tarjeta de 60 golpes (-11), su mejor registro como profesional.

Después de llegar a la última ronda con dos golpes de ventaja, Kang, tampoco pudo conseguir los 'putts' decisivos en el 'green', donde Jessica estuvo mejor para asegurar el título con los cuatro birdies que hizo en la segunda mitad del recorrido.

Kang acabó el recorrido con cuatro 'birdies' y un 'bogey', el que hizo en el hoyo 15 que le iba a costar perder el título.

La mexicana Gaby López, campeona del torneo, acabó en el undécimo puesto al sumar 273 golpes (-11), igual que la francesa Celine Boutier y la inglesa Georgia Hall.

López acabó el recorrido de la cuarta ronda en el Four Seasons Golf and Sports Club de Orlando (Florida) con una tarjeta firmada de 69 golpes (-2) después de hacer cuatro 'birdies' y dos 'bogeys', el segundo en el hoyo 18.

El torneo, para campeonas de algún torneo en la LPGA Tour, presentó a 25 jugadoras emparejadas con 53 atletas y celebridades.

El calendario condensado en 2020 de la LPGA llevó al torneo a agregar ganadoras a partir de 2018 para completar el campo de participantes, lo que hizo posible que entrase la nueva campeona del torneo.

El extenista estadounidense Mardy Fish se proclamó campeón de las celebridades en la porción del torneo que utilizó el formato 'Stableford Modificado'.