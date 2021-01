Juan Luis Galiacho desmiente algo más que una amistad con Terelu Campos

25/01/2021 Terelu Campos y Juan Luis Galiacho han demostrado tener muy buena sintonía en "Viva la vida" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CAPTURAS MEDIASET



MADRID, 25 (CHANCE)



En las últimas semanas, la complicidad y el buen rollo que se respira entre Terelu Campos y Juan Luis Galiacho ha dado mucho que hablar. Tal es la química que se respira cuando ambos coinciden en "Viva la vida" que se ha especulado con una posible relación sentimental que devuelva la ilusión en el amor a la hija de María Teresa Campos. Sin embargo, y a pesar de que ambos han alimentado estos rumores entrando al juego televisivo, nada parece haber de cierto en esta supuesta atracción entre los colaboradores.



Así lo confiesa Galiacho que, muy sincero, confiesa que Terelu es simplemente una "muy buena compañera" pero que no tiene con ella "ningún tipo de amistad".



- CHANCE: Se está hablando mucho de ese affaire entre usted y Terelu.



- GALIACHO: No, eso nada, no tengo nada que decir. Tereleu y yo somos amigos y compañeros, nada más.



- CH: Se habla de buena relación entre vosotros.



- GALIACHO: Relación claro que la tenemos y muy buena, pero nada más, somos compañeros de 'Viva la vida' pero no es nada más.



- CH: Se había dicho que había una relación muy bonita, que María Teresa había dado el visto bueno.



- GALIACHO: Eso díselo a Carmen no a mí, yo simplemente soy compañero de Terelu En el programa, me llevo muy bien con ella pero nada más. Si Carmen ha dicho eso,



ella sabrá, yo no tengo constancia de nada.



- CH: Los sentimientos de Galiacho hacia la colaboradora son de amistad.



- GALIACHO: Claramente, nada más.



- CH: No puede haber otra cosa.



- GALIACHO: No, por ahora no.



- CH: ¿Ha dicho por ahora?



- GALIACHO: En la vida nunca se sabe, el amor llega, el amor no es una cosa que tú la busques. No hay nada, simplemente somos muy buenos compañeros, con Terelu



no tengo ningún tipo de amistad.



- CH: ¿Sería de su agrado como mujer?



- GALIACHO: Terelu es una gran profesional, como periodista me cae muy bien, nada más.



- CH: ¿Le ha sorprendido que digan esto?



- GALIACHO: Bueno, ya sabes cómo es todo este tema de la prensa. Cada uno saca las conclusiones que quiera pero Terelu y yo solo tenemos una amistad de



compañeros, ni amistad de tomar un vino.



- CH: Le daría una cita a Terelu.



- GALIACHO: Ya se la he pedido, pero no me la da.



- CH: Tiene un carácter...



- GALIACHO: No me la da.