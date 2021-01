Jorge Javier Vázquez pide permiso a Fran Rivera para contar públicamente qué decía Isabel Pantoja de él

22/01/2020 Fran Rivera en 'Espejo Público' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ANTENA TRES



MADRID, 25 (CHANCE)



La entrevista de esta noche en el Deluxe de Kiko Rivera nos ha vuelto a dejar ojipláticos. El testimonio del hijo de Isabel Pantoja es, cuanto menos desgarrador porque al final es un niño que echa de menos a su madre y que está dolido con ella por todas las mentiras que ha tenido que soportar a lo largo de su vida de esta y que ahora, le han pasado factura.



Jorge Javier Vázquez le ha preguntado, entre otras cosas, cómo está su relación con los Rivera y Kiko le ha confesado que se encuentra en muy buen término porque, poco a poco, ha ido reconstruyendo ese vínculo. Tanto es así que el dj ha explicado cómo se lo pasó en casa de Riverita el día que fue junto con sus hermanos para conocerlo: "Me lo pasé bomba y el hombre no estaba en sus mejores momentos, mi cabeza era como 'estoy sentado en una casa donde se ha criado mi padre, con mi tío'... muchos sentimientos por mi ser en todos los aspectos".



Kiko ha confesado que tiene ganas de conocer a Teresa Rivera, pero cree que tiene que hacer las cosas de la manera más lenta posible: "Lo que pasa es que soy una persona mucho más cuerda y esto tiene su procedimiento. Con mis hermanos no hablo todos los días, pero hablo mucho. Yo no conozco a mi tía teresa, quiero ir a conocerla, pero necesito mi tiempo. Yo fui a ver a mi tío José porque sabíamos que en cualquier momento se iba a ir. Voy a ir conocer a mi tía teresa".



"Mi madre le tenía especial ojeriza a mi hermano Fran, siempre ha dicho que era más chulo, más prepotente" ha explicado el hermano de Isa Pantoja y entonces, ha dejado entrever que su madre decía de Fran algo muy fuerte que no se podía contar públicamente. Enseguida, Jorge Javier Vázquez le ha enviado un audio al hermano de Kiko para preguntarle si podía decir públicamente cómo se dirigía a él la tonadillera. Finalmente, nos hemos quedado con las ganas de oír como se refería la tonadillera al hijo de Carmina Ordóñez, y es que parece ser que no le ha dado permiso al presentador para desvelarlo públicamente.