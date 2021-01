JJ.OO.- Samaranch Jr: "Si no se celebra Tokyo 2020 es porque la Humanidad tendrá un problema más grande que los Juegos"

22/03/2017 Desayuno Europa Press Deportes con Juan Antonio Samaranch Salisachs, vicepresidente del COI EUROPA ESPAÑA DEPORTES MARTA JARA



El español Juan Antonio Samaranch Jr, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), insistió que el objetivo es llevar a cabo los Juegos en Tokio el verano que viene, pero que si no es así será "porque la Humanidad tendrá un problema más grande" que la celebración del evento, y afirmó que se están "concentrando en lo positivo" y no en "escenarios catastróficos".



"Podemos prever muchísimos escenarios, pero no podemos saber qué puede pasar. Si no hay Juegos es porque la Humanidad tendrá problemas más grandes que los Juegos porque habrá un problema sanitario de unas dimensiones superiores a las que hemos conocido hoy", expresó Samaranch en declaraciones a 'El Larguero' de la cadena SER.



El miembro del COI confesó que sería "una irresponsabilidad" por su parte asegurar que se van a celebrar porque la pandemia está "enseñando a vivir mucho más el día a día", pero sí dejó claro que la noticia de la semana pasada del 'The Times' sobre la cancelación no era "cierta".



"Es tan ingente la cantidad de trabajo que no estamos contemplando ni dedicando tiempo a mirar escenarios catastróficos, nos estamos concentrando en lo positivo que es celebrarlos", añadió Samaranch, que advirtió que "no hay ninguna fecha guardada" para que Tokio pueda organizar los Juegos si se cancelasen.



"Estamos convencidos de que podremos hacerlo este año con las restricciones que sean necesarias para garantizar la seguridad de todo el mundo en las condiciones que se den ese momento. No hay plan Z, pero desde la A hasta la Y los tenemos todos y con todas las contingencias previstas y en orden", aseveró el hijo de Juan Antonio Samaranch.



En este sentido, y tras conocerse que el 80 por ciento de la sociedad japonesa es contraria en la actualidad a acoger la cita, recalcó que tienen "muchísimo respeto por lo que piensa la opinión pública". "Estamos en lo más negro de esta tercera ola en muchas zonas y lo que estamos seguros es que los Juegos se harán si se pueden celebrar de manera segura para todos los participantes y para el pueblo de Tokio", comentó.



NINGUNA DECISIÓN SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE VACUNARSE



"Lo importante es que hay que intentar celebrarlos, pero si se puede, porque debemos darle a la sociedad esta celebración de que la juventud del mundo pueda competir y reunirse para celebrar que podemos superarlo todos juntos. Lo vamos a intentar a toda costa, si con más o menos público o con más o menos restricciones en la Villa, dependerá en su momento de cual es la situación de la pandemia", prosiguió Samaranch.



El miembro del Movimiento Olímpico reiteró que está trabajando "constantemente en tener protocolos suficientes para cualquier eventualidad". "Hay alguna que pensamos que no puede darse, pero si se da, poder actuar en consecuencia. Trabajamos para celebrarlos en forma sensata y segura para todos", remarcó.



Finalmente, confesó que no hay "ninguna decisión tomada" sobre la obligatoriedad para los atletas de ir vacunados a la capital japonesa. "Se tomarán las decisiones en su momento, pero tenemos la esperanza de que las vacunas vayan acelerándose y llegando a todas las partes del mundo para que podamos tener a la mayor parte de las delegaciones vacunadas para los Juegos, no sólo por ellos sino por la tranquilidad que debemos dar a Tokio y Japón", sentenció.